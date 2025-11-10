Hà Nội

Căn nhà doanh nhân Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà có thể ở sau đám cưới

Bất động sản

Căn nhà doanh nhân Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà có thể ở sau đám cưới

Căn hộ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà có gam màu trung tính, nội thất được chọn lọc kỹ lưỡng từ vật liệu cao cấp, với điểm nhấn là những bình hoa tươi. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tối 9/11, tiệc cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Ảnh: Lê Chí Linh
Trước đó, sau lễ cưới tại quê nhà, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ hình ảnh luộc khoai cháy đen nồi khiến nhiều người nhanh chóng nhận ra đây chính là khu vực bếp trong căn hộ của nàng hậu. Ảnh chụp màn hình
Căn hộ này từng được Hoa hậu Đỗ Hà cho lên sóng nhiều lần trước đó, vì vậy cư dân mạng cho rằng cặp đôi sẽ vẫn tiếp tục sống ở đây. Ảnh: FBNV
Căn hộ của Đỗ Thị Hà có tông đen - trắng - xám, mang hơi hướng hiện đại. Ảnh: FBNV
Không gian rộng rãi với nội thất được chọn lọc kỹ lưỡng từ vật liệu cao cấp. Ảnh: FBNV
Ngay cửa vào là tủ để giày cùng kệ trang trí. Ảnh: FBNV
Đảo bếp có bề mặt rộng, dễ dàng bày biện cắm hoa. Ảnh: FBNV
Phòng khách với ghế sofa to. Ảnh: FBNV
Căn nhà được trang trí với nhiều hoa tươi. Ảnh: FBNV
Nàng hậu tự tay cắm hoa. Ảnh: FBNV
Vào các dịp lễ Tết, Hoa hậu Đỗ Hà cũng rất chịu khó trang hoàng nhà cửa. Ảnh: FBNV
Phòng thay đồ. Ảnh: FBNV
#Căn hộ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà #Phong cách nội thất hiện đại #Trang trí bằng hoa tươi #Không gian sống cao cấp #Đám cưới Hoa hậu Đỗ Thị Hà #Không gian bếp và phòng khách

