Căn nhà doanh nhân Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Hà có thể ở sau đám cưới

Căn hộ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà có gam màu trung tính, nội thất được chọn lọc kỹ lưỡng từ vật liệu cao cấp, với điểm nhấn là những bình hoa tươi.
Toyota vừa chính thức giới thiệu mẫu xe bán tải gầm cao Hilux TRAVO OVERLAND 2026 tại thị trường Thái Lan. Đây là phiên bản nâng cấp mới trong dòng Hilux.
Hương Giang diện đầm khoét sâu, khoe lưng trần trong bữa tối của Miss Universe 2025. Đan Trường cùng vợ cũ và con trai du lịch Trung Quốc.
Sau nhiều ồn ào, Trâm Anh xuất hiện tại sự kiện, gây chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung và phong cách thời trang kín đáo, chuyển hướng sang kinh doanh làm đẹp.
Tử vi dự báo, trong tháng cuối năm 2025, có 3 con giáp sẽ “lật ngược vận mệnh”, đón tài lộc thăng hoa, sự nghiệp khởi sắc và quý nhân liên tiếp xuất hiện.
Năm bức tượng nhỏ làm bằng đất sét tìm thấy ở Đồi Ulucak của Thổ Nhĩ Kỳ, được cho là đã sử dụng làm bùa hộ mệnh.
Khi tham gia dự án trùng tu một ngôi đền cổ ở Ấn Độ, các công nhân bất ngờ tìm thấy một hũ vàng với những đồng tiền vàng có niên đại ít nhất 600 tuổi.
OPPO bắt đầu triển khai ColorOS 16 toàn cầu dựa trên Android 16, ưu tiên cập nhật cho 13 thiết bị cao cấp như Find X8, N5 và Reno 14 Pro.
BYD Việt Nam vừa chính thức bổ sung thêm mẫu xe MPV cỡ lớn thông minh BYD M9 hoàn toàn mới vào dải sản phẩm của thương hiệu.
Đám cưới của Đỗ Thị Hà và Viết Vương diễn ra trong không gian hoa tươi, có thực đơn sang trọng và nhiều khoảnh khắc xúc động bên nhau.
Mới đây, một chiếc sedan Toyota Camry 2010 bản 2.4G đã lăn bánh khoảng 130.000km được chào bán trên sàn xe cũ Hà Nội đã thu hút sự chú ý của người dùng.
Dù bận rộn chăm sóc 4 con, Joyce Phạm vẫn duy trì nhan sắc và vóc dáng săn chắc, khoe dáng chuẩn trong loạt ảnh mới gây tranh cãi cộng đồng.
Wuyang-Honda tại Trung Quốc vừa cho ra mắt mẫu xe ga Spacy 125 2026 với ba phiên bản, nổi bật với thiết kế retro và động cơ tiết kiệm nhiên liệu.
Với vẻ đẹp như tranh vẽ và thân hình quyến rũ, Soyul chiếm trọn cảm tình cộng đồng mạng và gây tranh cãi trên Instagram.
Trần Bích Triều Tiên khoe sắc trong bộ ảnh nghệ thuật lấy cảm hứng từ vẻ đẹp Á Đông và hoa sen, thu hút mọi ánh nhìn.
Mới đây, cái tên Rinbi - đã trở thành một hiện tượng gây chú ý, không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp, sắc sảo mà còn bởi những bộ ảnh "đốt mắt" người xem.
Hơn 40 bộ hài cốt mới được phát hiện ở São Luís, làm sáng tỏ lịch sử nền văn minh bí ẩn từng có ở Brazil.
Kelenken là loài chim săn mồi khổng lồ từng thống trị Nam Mỹ, khiến bất kỳ sinh vật nào cùng thời cũng phải dè chừng trước cái mỏ chết chóc của nó.
Cây thị bonsai cao 3m, tán lá rộng 4m, ước chừng 100 năm tuổi được trả giá 2 tỷ đồng nhưng chủ nhân vẫn kiên quyết không bán.
Video mukbang của Duyên Nguyễn lan truyền rộng, thu hút cộng đồng mạng bàn tán về vóc dáng nóng bỏng.
Maria Ahtisa Manalo - mỹ nhân mang 4 dòng máu: Philippines, Thụy Điển, Phần Lan và Tây Ban Nha có phong cách thời trang ấn tượng ở Miss Universe 2025.