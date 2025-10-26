Hà Nội

Thế giới

Campuchia và Thái Lan ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình

Thỏa thuận được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet ký kết bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47.

Vietnam+

Ngày 26/10, Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình, đánh dấu bước đi chính thức hướng tới việc chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Thỏa thuận được Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và người đồng cấp Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet ký kết bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 tại Kuala Lumpur, khai mạc cùng ngày.

Lễ ký kết có sự chứng kiến của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, với tư cách là Chủ tịch ASEAN và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuyên bố chung củng cố thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được vào tháng 7/2025 sau các cuộc đàm phán giữa hai nước.

campuchia-thai-lan.jpg
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, Thủ tướng Campuchia Samdech Thipadei Hun Manet, Tổng thống Mỹ Donald Trump tại lễ ký kết. Ảnh: Khmer Times.

Tuyên bố cũng chính thức hóa việc thành lập Nhóm Quan sát viên ASEAN để giám sát việc tuân thủ và ngăn chặn các cuộc đụng độ mới ở khu vực biên giới.

Thỏa thuận hòa bình đánh dấu một cột mốc quan trọng trong ngoại giao khu vực của ASEAN, phản ánh cam kết của khối đối với việc ngăn ngừa xung đột, ổn định và hợp tác trong nhiệm kỳ Chủ tịch năm 2025 của Malaysia, với chủ đề "Bao trùm và Bền vững."

Trước đó, ngày 25/10, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết việc Thái Lan và Campuchia rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, cũng như việc tháo dỡ và phá hủy chất nổ hoặc mìn, là một trong những yếu tố then chốt trong thỏa thuận ngừng bắn giữa hai nước.

Theo ông Mohamad, sáng kiến này nhằm duy trì lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ tháng 7, sau thỏa thuận của cả thủ tướng Campuchia và Thái Lan vào thời điểm đó nhằm chấm dứt các hành động thù địch.

Ngoại trưởng Mohamad nhấn mạnh ASEAN hy vọng lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì và kêu gọi cả hai nước tiếp tục đối thoại và hướng tới một giải pháp hòa bình cho vấn đề phân định biên giới.

Thái Lan và Campuchia từ lâu đã tranh chấp về đường biên giới dài 817km, với những căng thẳng gần đây bùng phát thành đụng độ quân sự.

Ngày 28/7, Thủ tướng Malaysia Anwar đã chủ trì một cuộc họp quan trọng tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia giữa Thủ tướng Campuchia Hun Manet và quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai, qua đó xoa dịu thành công căng thẳng dọc biên giới chung của hai nước.

Lệnh ngừng bắn, được nhiều người coi là một thành tựu quan trọng của ASEAN, đã ngăn chặn một cuộc leo thang quân sự rộng lớn hơn và đảm bảo an toàn cho hàng nghìn thường dân.

vietnamplus.vn
#Thái Lan #Campuchia #tuyên bố chung #hòa bình biên giới #ASEAN #ngừng bắn

