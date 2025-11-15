Hà Nội

Camera an ninh quay lén người nổi tiếng, cảnh báo bảo mật

Số hóa

Camera an ninh quay lén người nổi tiếng, cảnh báo bảo mật

Nhiều người nổi tiếng bị rò rỉ clip nhạy cảm từ camera an ninh. Làm sao để thiết bị này không phản chủ?

Thiên Trang (TH)
Camera an ninh đang trở thành mối đe dọa quyền riêng tư nếu bị tin tặc xâm nhập.
Vụ việc của ca sĩ Văn Mai Hương là minh chứng rõ ràng cho rủi ro từ camera IP.
Sai lầm phổ biến là không đổi mật khẩu mặc định như “admin” hay “123456”.
Việc mở quyền truy cập trực tiếp qua Internet mà không bảo vệ là cực kỳ nguy hiểm.
Người dùng thường bỏ qua cập nhật phần mềm và chia sẻ quyền truy cập quá dễ dãi.
Hãy tách camera khỏi mạng Wi-Fi chính và chỉ truy cập từ xa qua VPN hoặc 2FA.
Ưu tiên chọn thiết bị từ nhà cung cấp uy tín, có chính sách bảo mật rõ ràng.
Không nên lắp camera ở khu vực riêng tư như phòng ngủ hay phòng thay đồ.
Thiên Trang (TH)
