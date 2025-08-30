Hà Nội

Cảm thức thiêng liêng nơi bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời

Kho tri thức

Cảm thức thiêng liêng nơi bản Tuyên ngôn Độc lập ra đời

80 năm đã trôi qua, niềm tự hào và sự biết ơn dành cho Người cùng những bậc tiền bối vẫn nguyên vẹn trong trái tim của những người ghé thăm ngôi nhà này.

Quốc Lê
Nằm giữa lòng phố cổ Hà Nội, ngôi nhà số 48 Hàng Ngang là nơi gắn liền với sự ra đời của bản Tuyên ngôn Độc lập – văn kiện mở ra kỷ nguyên tự do cho dân tộc Việt Nam.
Khi bước qua cánh cửa xưa cũ của ngôi nhà có tuổi đời trên dưới một thế kỷ, hơi thở của quá khứ như bao trùm không gian. Đó là niềm tin vào tương lai tươi sáng và sự sục sôi khí thế cách mạng của những ngày tháng Tám cách đây tròn 80 năm.
Những gian phòng được giữ gìn gần như nguyên vẹn tái hiện khung cảnh giản dị mà trang nghiêm, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết nên những dòng chữ bất hủ khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Nhìn vào chiếc bàn gỗ đơn sơ, nơi những dòng chữ thiêng liêng về vận mệnh của một dân tộc, có thể cảm nhận thời gian như đã ngưng đọng.
Hơi ấm của Người vẫn còn hiện diện ở nơi đây. Vào những khoảnh khắc của 80 năm trước vẫn còn tươi mới, như thể vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua.
Âm thanh rộn ràng của khu phố nhộn nhịp nhất Hà Nội đã lắng xuống. Chỉ còn vang vọng lời Tuyên ngôn được Người đọc ở Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, khẳng định quyền tự do, độc lập của một dân tộc từng chịu bao đau thương.
Trong không gian thiêng liêng của ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, lịch sử không chỉ đơn thuần được tái hiện, mà còn có sự kết nối lịch sử với hiện tại bằng một niềm tin mãnh liệt, không thể lay chuyển sau bao thăng trầm của thời cuộc.
80 năm đã trôi qua, đất nước đổi thay từng ngày, nhưng niềm tự hào và sự biết ơn dành cho Người cùng những bậc tiền bối vẫn nguyên vẹn trong trái tim của những người ghé thăm ngôi nhà này.
Như một ngôi đền thiêng, nhà 48 Hàng Ngang là một nơi để những người con Việt Nam tìm về nguồn cội, để suy tư về trách nhiệm gìn giữ độc lập, xây dựng một đất nước hùng cường, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước.
Trách nhiệm đó là ánh sáng dẫn lối, để mỗi chúng ta luôn có điều gì đó để tự hào, trân trọng và hướng về, để không bị mất phương hướng khi bước ra ngoài...
Quốc Lê
