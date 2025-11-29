Hà Nội

Cách làm món thịt viên nướng mềm ngọt, đậm vị cho cả gia đình

Đời sống

Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn có thể tự tay làm thịt viên nướng mềm ngọt, vàng ươm, thơm nức, ăn kèm cơm, bún hay bánh mì ngay tại nhà.

Vân Giang (Tổng hợp)
Thịt viên nướng là món ăn quen thuộc nhưng chưa bao giờ mất sức hút với nhiều gia đình nhờ hương vị thơm ngon, mềm ngọt và cách chế biến đơn giản. Ảnh minh họa
Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc, bạn hoàn toàn có thể tự tay làm những viên thịt vàng ươm, nóng hổi, ăn kèm cơm, bún hay bánh mì đều hợp lý. Ảnh minh họa
Nguyên liệu chuẩn bị gồm 1 kg thịt nạc giăm (nạc vai), 20 gr hành tím, 20 gr tỏi, 20 gr sả cây, cùng các gia vị quen thuộc như bột ngũ vị hương, rượu mai quế lộ, nước mắm, nước màu, dầu hào, sữa đặc, mật ong, dầu màu điều, dầu ăn, bột ngọt, hạt nêm, tiêu xay và bột bắp. Ảnh minh họa
Để thịt viên mềm, ngon, bước đầu tiên là xay thịt nạc cùng một ít mỡ, tránh xay quá nhuyễn để giữ độ săn chắc và hương vị tự nhiên. Tiếp đến, pha loãng các gia vị thành nước sốt ướp thịt, trộn đều với hành, tỏi, sả đã xay nhuyễn. Cho thịt vào âu lớn, trộn kỹ, bọc màng thực phẩm và để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 2 tiếng để thịt thấm đều gia vị. Ảnh minh họa
Sau khi ướp xong, dùng tay (bao tay nylon) nặn thịt thành từng viên tròn vừa ăn. Nếu nướng bằng nồi chiên không dầu, sắp thịt lên khay, xịt một lớp dầu ăn mỏng rồi nướng khoảng 20–22 phút ở 180 độ C. Nếu nướng bằng bếp than, xếp thịt lên vỉ, trở đều cho đến khi thịt vàng, thơm. Kết quả là những viên thịt nướng vàng ươm, nóng giòn, thơm nức mũi. Ảnh minh họa
Món thịt viên nướng trở nên hấp dẫn hơn khi ăn kèm xà lách, dưa leo hoặc cà rốt, đu đủ chua ngọt. Bạn cũng có thể chế biến nước sốt theo sở thích để ăn cùng bánh mì hoặc làm nước mắm tỏi ớt cho bún chả. Ảnh minh họa
Lưu ý khi nướng là không để nhiệt quá cao để thịt không bị cháy bên ngoài mà chưa chín bên trong. Ảnh minh họa
Với công thức đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, thịt viên nướng tại nhà sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm gia đình hay bữa ăn cuối tuần. Những viên thịt mềm ngọt, đậm đà chắc chắn sẽ khiến mọi thành viên hào hứng thưởng thức và còn muốn ăn thêm lần nữa. Ảnh minh họa
