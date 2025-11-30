Hà Nội

Đời sống

Hướng dẫn làm gà hấp mắm nhĩ thơm ngon đúng chuẩn Nam Bộ

Gà hấp mắm nhĩ – món ăn dân dã Nam Bộ với thịt gà mềm ngọt, sốt mắm thơm nồng, da vàng bóng, ăn cùng cơm nóng càng thêm ngon miệng.

Vân Giang (Tổng hợp)

Gà hấp mắm nhĩ là món ăn dân dã nhưng dễ dàng chinh phục khẩu vị nhờ thịt mềm ngọt, da vàng bóng, thấm đều nước sốt mắm nhĩ thơm nức. Ăn cùng cơm trắng nóng hổi, món này trở thành lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm gia đình hay cuối tuần.

ga-hap2.jpg
Ảnh minh họa

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Gà ta: 1 con (1,3 – 1,5 kg)

Nước mắm nhĩ loại ngon: 1/2 chén

Đường: 2,5 – 3 thìa canh

Tương ớt: 3 – 4 thìa canh

Hạt nêm: 1 thìa cà phê

Tiêu xay: 1 thìa cà phê

Tỏi băm: 1 thìa canh

Hành tím: Vài củ (thái lát + giã nhuyễn)

Hành tây: 1 củ, thái lát

Ớt: Vài trái, đập dập

Lá chanh: Vài lá non (vò sơ một phần, phần còn lại thái nhỏ)

Chanh và muối hạt (hoặc rượu trắng và gừng) để làm sạch gà

ga-hap1.jpg
Ảnh minh họa

Cách làm gà hấp mắm nhĩ

Bước 1: Sơ chế gà

Làm sạch gà, dùng chanh và muối hạt hoặc rượu trắng và gừng giã nát để khử mùi hôi. Rửa lại nhiều lần và để ráo. Có thể để nguyên con hoặc cắt dọc dưới bụng để dễ gập lưng, châm nhẹ phần ức và đùi để gia vị dễ thấm.

Bước 2: Pha sốt mắm nhĩ

Trộn đều nước mắm nhĩ, tương ớt, đường, hạt nêm và tiêu để tạo hỗn hợp sốt sánh, đậm vị.

Bước 3: Ướp gà

Quết 1/3 sốt mắm nhĩ cùng hành tím giã nhuyễn lên mình gà. Ướp 20 – 30 phút để thấm gia vị.

Bước 4: Hấp gà

Phi thơm tỏi, hành tím, thêm tiêu xanh nếu có, rồi cho phần sốt còn lại và 2 chén nước vào nồi. Khi nước sôi, cho gà vào, đậy nắp, hạ lửa vừa. Thỉnh thoảng đảo gà để chín đều và thấm sốt. Khi gần chín, mở nắp, tăng lửa để nước cạn bớt, sốt sánh lại và áo đều lên da gà. Cuối cùng, rắc lá chanh thái nhỏ lên trên rồi tắt bếp.

ga-hap.jpg
Ảnh minh họa

Gà hấp mắm nhĩ có thịt mềm ngọt, da giòn nhẹ, màu vàng nâu bắt mắt. Hương mắm nhĩ hòa cùng lá chanh tạo mùi thơm đặc trưng, ăn kèm cơm trắng hoặc rau sống là trọn vị Nam Bộ.

Với cách làm đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, món gà hấp mắm nhĩ không chỉ thích hợp cho bữa cơm gia đình mà còn là cách thưởng thức ẩm thực Nam Bộ ngay tại nhà.

#Ẩm thực Nam Bộ #Món gà hấp mắm nhĩ #Cách chế biến gà thơm ngon #Món ăn dân dã Việt Nam #Hướng dẫn nấu ăn tại nhà

Đời sống

Bí quyết làm bánh chuối nướng yến mạch mềm xốp, bổ dưỡng tại nhà

Bánh chuối nướng yến mạch mềm xốp, thơm lừng, kết hợp hương quế và cacao, là lựa chọn lý tưởng cho bữa sáng hoặc món ăn vặt lành mạnh.

banh-chuoi.png
Bánh chuối nướng yến mạch không chỉ thơm ngon mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Yến mạch và chuối giàu chất xơ, giúp hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và rất phù hợp với những người muốn kiểm soát cân nặng. Ảnh minh họa
banh-chuoi1.jpg
Đồng thời, yến mạch còn chứa beta-glucan giúp giảm cholesterol xấu, hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh. Chuối chín và mật ong cung cấp carbohydrate tự nhiên, mang lại năng lượng bền cho buổi sáng hoặc sau các buổi tập luyện. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

