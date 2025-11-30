Hướng dẫn làm gà hấp mắm nhĩ thơm ngon đúng chuẩn Nam Bộ

Gà hấp mắm nhĩ là món ăn dân dã nhưng dễ dàng chinh phục khẩu vị nhờ thịt mềm ngọt, da vàng bóng, thấm đều nước sốt mắm nhĩ thơm nức. Ăn cùng cơm trắng nóng hổi, món này trở thành lựa chọn hoàn hảo cho bữa cơm gia đình hay cuối tuần.
Nguyên liệu cần chuẩn bị
Gà ta: 1 con (1,3 – 1,5 kg)
Nước mắm nhĩ loại ngon: 1/2 chén
Đường: 2,5 – 3 thìa canh
Tương ớt: 3 – 4 thìa canh
Hạt nêm: 1 thìa cà phê
Tiêu xay: 1 thìa cà phê
Tỏi băm: 1 thìa canh
Hành tím: Vài củ (thái lát + giã nhuyễn)
Hành tây: 1 củ, thái lát
Ớt: Vài trái, đập dập
Lá chanh: Vài lá non (vò sơ một phần, phần còn lại thái nhỏ)
Chanh và muối hạt (hoặc rượu trắng và gừng) để làm sạch gà
Cách làm gà hấp mắm nhĩ
Bước 1: Sơ chế gà
Làm sạch gà, dùng chanh và muối hạt hoặc rượu trắng và gừng giã nát để khử mùi hôi. Rửa lại nhiều lần và để ráo. Có thể để nguyên con hoặc cắt dọc dưới bụng để dễ gập lưng, châm nhẹ phần ức và đùi để gia vị dễ thấm.
Bước 2: Pha sốt mắm nhĩ
Trộn đều nước mắm nhĩ, tương ớt, đường, hạt nêm và tiêu để tạo hỗn hợp sốt sánh, đậm vị.
Bước 3: Ướp gà
Quết 1/3 sốt mắm nhĩ cùng hành tím giã nhuyễn lên mình gà. Ướp 20 – 30 phút để thấm gia vị.
Bước 4: Hấp gà
Phi thơm tỏi, hành tím, thêm tiêu xanh nếu có, rồi cho phần sốt còn lại và 2 chén nước vào nồi. Khi nước sôi, cho gà vào, đậy nắp, hạ lửa vừa. Thỉnh thoảng đảo gà để chín đều và thấm sốt. Khi gần chín, mở nắp, tăng lửa để nước cạn bớt, sốt sánh lại và áo đều lên da gà. Cuối cùng, rắc lá chanh thái nhỏ lên trên rồi tắt bếp.
Gà hấp mắm nhĩ có thịt mềm ngọt, da giòn nhẹ, màu vàng nâu bắt mắt. Hương mắm nhĩ hòa cùng lá chanh tạo mùi thơm đặc trưng, ăn kèm cơm trắng hoặc rau sống là trọn vị Nam Bộ.
Với cách làm đơn giản, nguyên liệu dễ tìm, món gà hấp mắm nhĩ không chỉ thích hợp cho bữa cơm gia đình mà còn là cách thưởng thức ẩm thực Nam Bộ ngay tại nhà.