Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
West Virginia kiện Apple vì iCloud chứa nội dung cấm

Số hóa

West Virginia kiện Apple vì iCloud chứa nội dung cấm

Bang West Virginia khởi kiện Apple, cáo buộc iCloud tạo điều kiện lưu trữ và phát tán nội dung lạm dụng trẻ em, ưu tiên quyền riêng tư hơn an toàn.

Thiên Trang (TH)
Mới đây, tổng chưởng lý bang West Virginia đã đệ đơn kiện Apple.
Mới đây, tổng chưởng lý bang West Virginia đã đệ đơn kiện Apple.
Đơn kiện cáo buộc iCloud cho phép lưu trữ và phát tán tài liệu lạm dụng trẻ em.
Đơn kiện cáo buộc iCloud cho phép lưu trữ và phát tán tài liệu lạm dụng trẻ em.
Apple bị cho là ưu tiên quyền riêng tư hơn sự an toàn của trẻ em.
Apple bị cho là ưu tiên quyền riêng tư hơn sự an toàn của trẻ em.
Năm 2023, Google báo cáo 1,47 triệu trường hợp, Apple chỉ nộp 267 báo cáo.
Năm 2023, Google báo cáo 1,47 triệu trường hợp, Apple chỉ nộp 267 báo cáo.
Tổng chưởng lý West Virginia, JB McCuskey gọi đây là hành vi hèn hạ và thiếu trách nhiệm.
Tổng chưởng lý West Virginia, JB McCuskey gọi đây là hành vi hèn hạ và thiếu trách nhiệm.
Apple phản hồi khẳng định luôn đặt an toàn và quyền riêng tư người dùng lên hàng đầu.
Apple phản hồi khẳng định luôn đặt an toàn và quyền riêng tư người dùng lên hàng đầu.
Hãng nhấn mạnh các tính năng như Communication Safety và kiểm soát phụ huynh.
Hãng nhấn mạnh các tính năng như Communication Safety và kiểm soát phụ huynh.
West Virginia yêu cầu Apple bồi thường, áp dụng biện pháp phát hiện CSAM (tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em) hiệu quả hơn.
West Virginia yêu cầu Apple bồi thường, áp dụng biện pháp phát hiện CSAM (tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em) hiệu quả hơn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Australia siết chặt luật mạng, cấm trẻ em xem YouTube | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
#West Virginia #Apple #iCloud #CSAM #bảo vệ trẻ em #phát hiện nội dung

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT