Sai lầm lớn, đây mới là cách tiết kiệm pin đúng nhất

Số hóa

Sai lầm lớn, đây mới là cách tiết kiệm pin đúng nhất

Không phải tắt ứng dụng hay GPS, màn hình mới là “thủ phạm” ngốn pin lớn nhất. Điều chỉnh hiển thị mới giúp Android và iPhone tiết kiệm pin hiệu quả.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người nghĩ tắt ứng dụng nền sẽ tiết kiệm pin, nhưng đó là sai lầm.
Thực tế, màn hình mới là linh kiện tiêu thụ năng lượng nhiều nhất trên smartphone.
Mỗi điểm ảnh đều cần năng lượng, đặc biệt khi bật Always-on Display.
Giảm độ sáng hoặc bật Độ sáng tự động giúp tiết kiệm pin rõ rệt.
Chế độ tối (Dark Mode) trên màn hình OLED còn tắt hẳn điểm ảnh màu đen. (Ảnh: MUO)
Rút ngắn thời gian chờ màn hình và cân nhắc tắt Always-on Display cũng rất hiệu quả.(Ảnh: MUO)
Giảm tần số quét từ 120Hz xuống 60Hz giúp pin bền hơn mà không ảnh hưởng nhiều.(Ảnh: MUO)
Tinh chỉnh màn hình là cách tiết kiệm pin tốt nhất, không làm chậm máy và dễ áp dụng.
Thiên Trang (TH)
