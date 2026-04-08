Cá bớp chết hàng loạt, người dân Lý Sơn thiệt hại hàng chục tỷ đồng

Những ngày qua, tại vùng biển đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), tình trạng cá bớp nuôi lồng bè chết hàng loạt đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân địa phương, ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng.

Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ 57/57 lồng bè nuôi cá bớp trên địa bàn đều bị ảnh hưởng.

Tổng sản lượng cá chết khoảng 60 tấn, với trọng lượng mỗi con dao động từ 0,5 đến 5 kg. Đáng chú ý, phần lớn là cá thương phẩm đang trong giai đoạn chuẩn bị xuất bán, khiến thiệt hại ước tính ban đầu vượt 10 tỷ đồng.

Nhiều hộ nuôi đứng trước nguy cơ mất trắng, phải lâm cảnh nợ nần do đã đầu tư lớn cho vụ nuôi này.

Người dân cho biết, trước đó họ đã chủ động di chuyển lồng bè vào khu vực vũng neo đậu An Hải nhằm tránh tác động của gió mùa Đông Nam.

Tuy nhiên, đến ngày 31/3, cá bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như bỏ ăn, mất nhớt, bụng chuyển màu đỏ. Chỉ trong thời gian ngắn, cá chết nhanh và lan rộng trên diện tích nuôi.

Hiện UBND đặc khu Lý Sơn đang tiếp tục thống kê, đánh giá mức độ thiệt hại. Đồng thời, cơ quan chức năng phối hợp với Chi cục Thủy sản – Biển đảo Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra hiện trường, lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân.

Bên cạnh đó, ngành chuyên môn cũng khuyến cáo và hướng dẫn người nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm xử lý môi trường nước, tăng cường chăm sóc các lồng bè còn lại, qua đó hạn chế thiệt hại phát sinh.

Sự việc không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của người nuôi mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc tăng cường giám sát môi trường nuôi trồng thủy sản, cũng như xây dựng các giải pháp phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh biến động thời tiết và môi trường ngày càng phức tạp.