Bước sang tiết Lập Xuân, 3 điều nên làm ngay và 3 điều tuyệt đối tránh

Tiết Lập Xuân được xem là lúc mọi hành động đều ảnh hưởng đến vận khí cả năm. Đừng vô tình phạm phải những điều kiêng kỵ này.

Người xưa có câu "đầu xuôi đuôi lọt", việc nắm bắt được những năng lượng tích cực và tránh xa những điều kiêng kỵ trong ngày khởi đầu mùa xuân sẽ giúp bạn thanh lọc thân tâm, thu hút tài lộc và giữ cho gia đạo luôn bình an, hưng thịnh suốt cả năm dài.

Khi những tia nắng đầu tiên của tháng Hai bắt đầu len lỏi qua kẽ lá, mang theo cái cựa mình nhè nhẹ của nhựa sống, cũng là lúc chúng ta bước vào tiết Lập Xuân – thời khắc quan trọng nhất trong nhịp sống của người Á Đông. Lập Xuân không đơn thuần là một cột mốc trên tờ lịch, mà nó là sự giao thoa mạnh mẽ của âm dương, là lúc vạn vật rũ bỏ lớp áo cũ kỹ để khoác lên mình sức sống mới.

Trong tâm thế đón chờ những điều tốt đẹp, việc hiểu rõ mình nên làm gì và cần tránh gì không phải là mê tín, mà là một cách để chúng ta hòa hợp với nhịp điệu của vũ trụ, giúp tinh thần trở nên phấn chấn và sẵn sàng cho một hành trình rực rỡ phía trước.

3 việc nên làm để "rước lộc" vào nhà

Việc đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là dậy sớm và vận động nhẹ nhàng dưới ánh nắng ban mai. Khí xuân là khí của sự sinh sôi, nếu bạn ngủ nướng hay ủ rũ trong nhà, vô tình bạn đã ngăn cản dòng chảy năng lượng tươi mới tràn vào cơ thể. Hãy thử bước ra sân, hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi vị của đất trời, tập vài động tác yoga hoặc đơn giản là đi bộ vài vòng để đánh thức các giác quan. Khi cơ thể được làm ấm bởi dương khí của ngày mới, tinh thần bạn sẽ tự khắc trở nên lạc quan, minh mẫn, tạo tiền đề cho một năm làm việc hiệu quả.

Tiếp đến, hãy dành thời gian để thanh lọc không gian sống và trang trí bằng cây xanh. Một ngôi nhà bừa bộn sẽ khiến dòng khí bị ứ đọng, mang lại cảm giác nặng nề. Bạn không cần phải tổng vệ sinh quá cầu kỳ, chỉ cần sắp xếp lại bàn làm việc, mở tung cửa sổ để gió xuân lùa vào và đặt một chậu cây nhỏ như kim ngân, vạn lộc hay đơn giản là một bình hoa tươi rực rỡ. Màu xanh của lá và sắc thái của hoa chính là biểu tượng của mầm sống, giúp kích hoạt tài lộc và mang lại cảm giác thư thái cho mọi thành viên trong gia đình.

Cuối cùng, đừng quên mở lòng mình bằng những lời chúc tốt đẹp và làm việc thiện nguyện. Tiết Lập Xuân là lúc lòng người cần rộng mở nhất. Một lời hỏi thăm chân thành đến người thân, một nụ cười rạng rỡ với đồng nghiệp hay một hành động giúp đỡ nhỏ bé cho những người khó khăn hơn đều mang lại năng lượng tích cực cực lớn. Khi bạn gieo đi hạt giống của sự tử tế vào ngày đầu xuân, bạn đang tự tạo cho mình một "kho báu" phúc đức, giúp vận trình cả năm trở nên hanh thông và nhận được nhiều sự trợ giúp từ quý nhân.

3 điều nên tránh để giữ trọn bình an

Bên cạnh những việc nên làm, có những điều chúng ta cần đặc biệt lưu ý để tránh tiêu tán năng lượng tích cực. Điều tiên quyết là tránh tranh cãi, gắt gỏng hay nói những lời tiêu cực. Trong phong thủy, lời nói có sức mạnh định hình vận mệnh. Nếu ngay ngày đầu xuân mà không khí gia đình căng thẳng, tiếng quát tháo lấn át tiếng cười thì đó là dấu hiệu của một năm đầy thị phi và rắc rối. Hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc, học cách lắng nghe và bao dung hơn. Một câu nhịn là chín câu lành, giữ cho tâm thái bình thản chính là cách tốt nhất để bảo vệ vận may của chính mình.

Thứ hai, bạn nên hạn chế vay mượn tiền bạc hoặc đòi nợ trong ngày này. Lập Xuân là lúc dòng tiền cần được lưu thông một cách tự nhiên và ổn định. Việc vay mượn hay đòi nợ tạo ra một tâm lý lo âu, áp lực về tài chính, khiến cả người cho vay và người đi vay đều dễ rơi vào trạng thái "động" không cần thiết, ảnh hưởng đến khả năng tích lũy tài sản trong năm mới. Hãy để chuyện tiền nong được giải quyết vào thời điểm khác phù hợp hơn, dành ngày này để tận hưởng sự đủ đầy trong tâm hồn.

Cuối cùng, một quan niệm dân gian khá thú vị nhưng rất đáng suy ngẫm là tránh mặc quần áo màu đen hoặc trắng quá đơn điệu. Mặc dù đây là những màu sắc thời thượng, nhưng trong dịp lễ tiết quan trọng này, những gam màu rực rỡ như đỏ, vàng, cam hay xanh lá mới là lựa chọn ưu tiên. Những sắc màu này không chỉ giúp diện mạo bạn thêm bừng sáng mà còn có tác dụng thu hút tần số năng lượng tích cực, giúp bạn trở nên tự tin và tràn đầy sức sống trong mắt người đối diện.

Thực ra, những quy tắc trong tiết Lập Xuân suy cho cùng cũng là hướng con người ta đến một lối sống điều độ, hài hòa với thiên nhiên và trân trọng những giá trị tinh thần. Khi bạn đón nhận mùa xuân bằng một trái tim ấm áp, một cơ thể khỏe mạnh và một không gian sống sạch sẽ, tự khắc những điều tốt đẹp nhất sẽ tìm đến. Hãy để tiết Lập Xuân năm nay trở thành cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của chính bạn, bắt đầu từ những thay đổi nhỏ nhất trong nếp nghĩ và cách làm hằng ngày.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)