Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bỏ túi 4 - 5 triệu đồng/ngày nhờ cắm hoa lan dịp Tết

Kinh doanh

Bỏ túi 4 - 5 triệu đồng/ngày nhờ cắm hoa lan dịp Tết

Nghề cắm hoa lan dịp Tết tuy vất vả, khối lượng công việc nhiều, nhưng bù lại có thu nhập cao 4 - 5 triệu đồng mỗi ngày.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Gần Tết Nguyên đán, thị trường hoa lan trở nên nhộn nhịp. Đây cũng là thời điểm, thợ cắm hoa lan bước vào vụ chính trong năm. Ảnh: Công luận
Gần Tết Nguyên đán, thị trường hoa lan trở nên nhộn nhịp. Đây cũng là thời điểm, thợ cắm hoa lan bước vào vụ chính trong năm. Ảnh: Công luận
Các chậu lan đủ kích thước được trưng bày, giá dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Người đưa tin
Các chậu lan đủ kích thước được trưng bày, giá dao động từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Ảnh: Người đưa tin
Mỗi chậu lan được chế tác cầu kỳ, mất khoảng 3 - 4 giờ, thậm chí hơn nửa ngày mới hoàn thiện. Ảnh: Tiền phong
Mỗi chậu lan được chế tác cầu kỳ, mất khoảng 3 - 4 giờ, thậm chí hơn nửa ngày mới hoàn thiện. Ảnh: Tiền phong
Tại các gian hàng, những người thợ cắm hoa lan tất bật để kịp phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ảnh: Dân Việt
Tại các gian hàng, những người thợ cắm hoa lan tất bật để kịp phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân. Ảnh: Dân Việt
Theo tiết lộ từ chủ một cơ sở kinh doanh lan ở TP Vinh (Nghệ An), tiền công trả cho thợ cắm hoa lan đếm cành lên bình. Trung bình cắm hoa trên chậu người thợ được trả tiền công 20.000 - 25.000 đồng, lên gỗ lũa có giá từ 40.000 - 50.000 đồng. Ảnh: Người đưa tin
Theo tiết lộ từ chủ một cơ sở kinh doanh lan ở TP Vinh (Nghệ An), tiền công trả cho thợ cắm hoa lan đếm cành lên bình. Trung bình cắm hoa trên chậu người thợ được trả tiền công 20.000 - 25.000 đồng, lên gỗ lũa có giá từ 40.000 - 50.000 đồng. Ảnh: Người đưa tin
Mỗi người thợ có thể cắm được từ 100 - 200 cành/ngày. Mỗi ngày, người thợ có thể kiếm được 4 - 5 triệu đồng, đặc biệt thợ giỏi có thể kiếm được nhiều hơn. Ảnh: Tiền phong
Mỗi người thợ có thể cắm được từ 100 - 200 cành/ngày. Mỗi ngày, người thợ có thể kiếm được 4 - 5 triệu đồng, đặc biệt thợ giỏi có thể kiếm được nhiều hơn. Ảnh: Tiền phong
Nhờ vậy, người cắm hoa lan thuê dịp Tết có thể kiếm được vài chục triệu đồng. Ảnh: Dân Việt
Nhờ vậy, người cắm hoa lan thuê dịp Tết có thể kiếm được vài chục triệu đồng. Ảnh: Dân Việt
Thợ kết hoa lan đòi hỏi tay nghề cao, tư duy nghệ thuật và giàu ý tưởng sáng tạo. Ảnh: Người đưa tin
Thợ kết hoa lan đòi hỏi tay nghề cao, tư duy nghệ thuật và giàu ý tưởng sáng tạo. Ảnh: Người đưa tin
Mỗi năm sẽ có một phong cách cắm hoa riêng, thay đổi theo thị hiếu của khách hàng, đòi hỏi người thợ phải luôn học hỏi và không ngừng đổi mới. Ảnh: Người đưa tin
Mỗi năm sẽ có một phong cách cắm hoa riêng, thay đổi theo thị hiếu của khách hàng, đòi hỏi người thợ phải luôn học hỏi và không ngừng đổi mới. Ảnh: Người đưa tin
Dù kiếm bộn tiền mùa Tết, song công việc cắm hoa lan cũng không kém phần áp lực. Ảnh: Dân Việt
Dù kiếm bộn tiền mùa Tết, song công việc cắm hoa lan cũng không kém phần áp lực. Ảnh: Dân Việt
Những ngày cao điểm, người thợ phải làm liên tục, có những đêm tăng ca đến tận 3h sáng. Ảnh: Người đưa tin
Những ngày cao điểm, người thợ phải làm liên tục, có những đêm tăng ca đến tận 3h sáng. Ảnh: Người đưa tin
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Nghề cắm hoa lan dịp Tết #Thu nhập cao từ cắm hoa lan #Thợ cắm hoa nghệ thuật #Thị trường hoa lan Tết #Công việc và áp lực mùa Tết #Kỹ năng và sáng tạo trong cắm hoa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT