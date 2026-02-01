Hà Nội

Tắm onsen giữa trời tuyết, hot girl khiến người xem tưởng nhầm AI

Cộng đồng trẻ

Tắm onsen giữa trời tuyết, hot girl khiến người xem tưởng nhầm AI

Mới đây, loạt ảnh tắm onsen giữa trời tuyết của hot girl Hồ Khánh Huyền bỗng viral, nhiều người tưởng nhầm nhan sắc của cô nàng do AI tạo ra.

Thiên Anh/ Ảnh: FB Hồ Khánh Huyền
Không chỉ đơn thuần là chụp ảnh giữa trời lạnh, cô nàng hot girl có tên Hồ Khánh Huyền còn ngâm mình trong làn nước nóng ngoài trời, xung quanh là tuyết rơi dày đặc, mái nhà gỗ phủ trắng và khung cảnh thiên nhiên cực kỳ khắc nghiệt. Sự tương phản giữa làn da mịn màng, gương mặt thanh tú với khung cảnh băng giá xung quanh tạo nên một tổng thể đẹp đến mức… phi thực tế.
Góc chụp tinh tế, ánh sáng dịu nhẹ, làn hơi nước bốc lên hòa cùng những bông tuyết rơi khiến bộ ảnh mang cảm giác vừa mơ màng, vừa điện ảnh. Chính vì thế, không ít người xem đã đặt dấu hỏi lớn, rằng liệu đây là ảnh thật hay sản phẩm của AI?
Trước làn sóng bàn luận ngày càng lớn, chính Khánh Huyền đã phải lên tiếng xác nhận đây hoàn toàn là ảnh thật, không hề có sự can thiệp của AI như nhiều người nghi ngờ.
Theo chia sẻ, để có được khoảnh khắc để đời này, Khánh Huyền đã phải bay hơn 8 tiếng sang Nhật Bản, lựa chọn đúng thời điểm tuyết rơi dày và trải nghiệm tắm onsen ngoài trời – vốn là một nét văn hóa đặc trưng của xứ sở hoa anh đào.
Sau khi sự thật được làm rõ, cộng đồng mạng càng thêm thích thú. Nhiều người không tiếc lời khen ngợi nhan sắc lẫn độ "chịu chơi" của Khánh Huyền.
Một số khác lại tỏ ra ngưỡng mộ vì tinh thần dám trải nghiệm, dám thử những điều không phải ai cũng đủ can đảm làm, đặc biệt là giữa cái lạnh cắt da cắt thịt.
Có thể nói, giữa vô vàn content na ná nhau trên mạng xã hội, khoảnh khắc tắm giữa trời tuyết này thực sự là một làn gió lạ.
Dù là AI hay người thật, thì đến cuối cùng, bộ ảnh của Khánh Huyền vẫn đã làm được điều quan trọng nhất, chính là khiến cộng đồng mạng không thể rời mắt và bàn tán thích thú.
Nhan sắc của Khánh Huyền cũng vô cùng thu hút.
Thiên Anh/ Ảnh: FB Hồ Khánh Huyền
