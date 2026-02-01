Hà Nội

Ngỡ ngàng ngôi nhà 'biết bay' giữa đô thị

Bất động sản

Ngỡ ngàng ngôi nhà 'biết bay' giữa đô thị

Với việc vạt bớt khối tích xây dựng và áp dụng triết lý "kiệm", ngôi nhà hiện diện như một thực thể nhẹ nhàng, biết "bay" giữa đô thị. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tọa lạc tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa), Fly's House nằm trên lô đất góc với địa thế vát chéo vừa là tiềm năng vừa là thách thức. Ảnh: A+ Architects
Thay vì lấp đầy khu đất bằng bê tông, các kiến trúc sư đã đưa ra một quyết định táo bạo: Chủ động vạt thêm khối tích xây dựng. Ảnh: A+ Architects
Cách thiết kế này xóa bỏ sự chia cắt vụn vặt thường thấy ở nhà lô góc. Hai khoảng sân nhỏ ở hai mặt tiền được hợp nhất thành một khu vườn trung tâm rộng lớn. Ảnh: A+ Architects
Từ đây, phòng khách, bếp và các không gian nghỉ ngơi được bố trí xoay quanh lõi xanh, tạo nên sự kết nối liên tục giữa trong và ngoài, biến bất lợi của thế đất thành một "ốc đảo" riêng tư đắt giá. Ảnh: A+ Architects
Bằng cách chủ động vạt bớt khối tích, ngôi nhà mang lại cảm giác nhẹ nhàng, như đang lơ lửng giữa đô thị. Ảnh: A+ Architects
Hình khối "bay" được bao bọc bởi hàng hiên lớn và mái đua sâu. Ảnh: A+ Architects
Lớp đệm không gian này giúp giảm bức xạ nhiệt, che mưa nắng, đồng thời kết hợp với lớp cây xanh trên mái giúp ngôi nhà tự "thở" mà không phụ thuộc hoàn toàn vào máy lạnh. Ảnh: A+ Architects
Nội thất cũ của gia chủ, từ bộ sofa, bàn ăn đến giường đều được giữ lại. Ảnh: A+ Architects
Khu bếp thoáng rộng và hiện đại. Ảnh: A+ Architects
Phòng ngủ master thiết kế độc đáo. Ảnh: A+ Architects
