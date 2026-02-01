Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Xén tóc kỳ dị cực hiếm gặp mang tên nhà khoa học vĩ đại

Giải mã

Xén tóc kỳ dị cực hiếm gặp mang tên nhà khoa học vĩ đại

Loài xén tóc Wallace (Cyriopalus wallacei) là côn trùng nhiệt đới hiếm gặp, nổi bật nhờ ngoại hình ấn tượng và gắn liền với tên tuổi một nhà khoa học vĩ đại.

T.B (tổng hợp)
Mang tên nhà tự nhiên học Alfred Russel Wallace. Tên khoa học Cyriopalus wallacei của loài côn trùng này được đặt để vinh danh Alfred Russel Wallace, người đồng thời với Darwin đề xuất thuyết tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên. Việc một loài xén tóc mang tên ông phản ánh giá trị khoa học và lịch sử đặc biệt của loài côn trùng này trong nghiên cứu đa dạng sinh học Đông Nam Á. Ảnh: Pinterest.
Mang tên nhà tự nhiên học Alfred Russel Wallace. Tên khoa học Cyriopalus wallacei của loài côn trùng này được đặt để vinh danh Alfred Russel Wallace, người đồng thời với Darwin đề xuất thuyết tiến hóa bằng chọn lọc tự nhiên. Việc một loài xén tóc mang tên ông phản ánh giá trị khoa học và lịch sử đặc biệt của loài côn trùng này trong nghiên cứu đa dạng sinh học Đông Nam Á. Ảnh: Pinterest.
Thuộc họ xén tóc với hình dáng rất dễ nhận biết. Xén tóc Wallace thuộc họ Cerambycidae, nổi tiếng với đôi râu dài thường vượt quá chiều dài cơ thể. Hình thái này không chỉ giúp phân biệt chúng với các loài bọ cánh cứng khác mà còn đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp và cảm nhận môi trường xung quanh. Ảnh: insectweek.org.
Thuộc họ xén tóc với hình dáng rất dễ nhận biết. Xén tóc Wallace thuộc họ Cerambycidae, nổi tiếng với đôi râu dài thường vượt quá chiều dài cơ thể. Hình thái này không chỉ giúp phân biệt chúng với các loài bọ cánh cứng khác mà còn đóng vai trò quan trọng trong giao tiếp và cảm nhận môi trường xung quanh. Ảnh: insectweek.org.
Màu sắc và cấu trúc cơ thể gây ấn tượng mạnh. Loài xén tóc này thường có màu nâu sẫm đến đen ánh kim, thân thon dài, lớp vỏ cứng chắc và hai chiếc râu có cấu trúc như chiếc lược. Bề mặt cơ thể có thể phản chiếu ánh sáng nhẹ, tạo cảm giác vừa thô ráp vừa sang trọng, khiến chúng trở thành đối tượng được giới sưu tầm côn trùng đặc biệt quan tâm. Ảnh: biolib.cz.
Màu sắc và cấu trúc cơ thể gây ấn tượng mạnh. Loài xén tóc này thường có màu nâu sẫm đến đen ánh kim, thân thon dài, lớp vỏ cứng chắc và hai chiếc râu có cấu trúc như chiếc lược. Bề mặt cơ thể có thể phản chiếu ánh sáng nhẹ, tạo cảm giác vừa thô ráp vừa sang trọng, khiến chúng trở thành đối tượng được giới sưu tầm côn trùng đặc biệt quan tâm. Ảnh: biolib.cz.
Phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á. Cyriopalus wallacei được ghi nhận tại một số đảo và vùng rừng nhiệt đới thuộc Indonesia và khu vực lân cận, nơi có khí hậu nóng ẩm và thảm thực vật phong phú. Sự phân bố này phản ánh rõ nét ảnh hưởng của sinh cảnh rừng mưa nhiệt đới tới tiến hóa của loài. Ảnh: dreamstime.com.
Phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á. Cyriopalus wallacei được ghi nhận tại một số đảo và vùng rừng nhiệt đới thuộc Indonesia và khu vực lân cận, nơi có khí hậu nóng ẩm và thảm thực vật phong phú. Sự phân bố này phản ánh rõ nét ảnh hưởng của sinh cảnh rừng mưa nhiệt đới tới tiến hóa của loài. Ảnh: dreamstime.com.
Ấu trùng sống gắn liền với gỗ. Giống nhiều loài xén tóc khác, ấu trùng Cyriopalus wallacei phát triển bên trong thân gỗ mục hoặc cây đang suy yếu. Giai đoạn này kéo dài và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy gỗ, góp phần tái chế chất hữu cơ trong hệ sinh thái rừng. Ảnh: dreamstime.com.
Ấu trùng sống gắn liền với gỗ. Giống nhiều loài xén tóc khác, ấu trùng Cyriopalus wallacei phát triển bên trong thân gỗ mục hoặc cây đang suy yếu. Giai đoạn này kéo dài và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy gỗ, góp phần tái chế chất hữu cơ trong hệ sinh thái rừng. Ảnh: dreamstime.com.
Vòng đời trải qua biến thái hoàn toàn. Loài này trải qua bốn giai đoạn rõ rệt: trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành. Mỗi giai đoạn có đặc điểm sinh học riêng, trong đó giai đoạn ấu trùng chiếm phần lớn thời gian sống và quyết định kích thước cá thể khi trưởng thành. Ảnh: dreamstime.com.
Vòng đời trải qua biến thái hoàn toàn. Loài này trải qua bốn giai đoạn rõ rệt: trứng, ấu trùng, nhộng và trưởng thành. Mỗi giai đoạn có đặc điểm sinh học riêng, trong đó giai đoạn ấu trùng chiếm phần lớn thời gian sống và quyết định kích thước cá thể khi trưởng thành. Ảnh: dreamstime.com.
Giá trị khoa học cao. Cyriopalus wallacei được nghiên cứu trong các công trình về tiến hóa, phân loại học và sinh thái côn trùng. Với giới khoa học, loài này là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đa dạng sinh học khu vực. Ảnh: vecteezy.com.
Giá trị khoa học cao. Cyriopalus wallacei được nghiên cứu trong các công trình về tiến hóa, phân loại học và sinh thái côn trùng. Với giới khoa học, loài này là một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh đa dạng sinh học khu vực. Ảnh: vecteezy.com.
Biểu tượng cho sự phong phú của côn trùng nhiệt đới. Sự tồn tại của xén tóc Wallace cho thấy mức độ đa dạng và chuyên hóa cao của côn trùng trong rừng nhiệt đới. Nó nhắc nhở con người về giá trị của việc bảo tồn sinh cảnh tự nhiên, nơi những loài ít được biết đến vẫn âm thầm giữ vai trò thiết yếu. Ảnh: vecteezy.com.
Biểu tượng cho sự phong phú của côn trùng nhiệt đới. Sự tồn tại của xén tóc Wallace cho thấy mức độ đa dạng và chuyên hóa cao của côn trùng trong rừng nhiệt đới. Nó nhắc nhở con người về giá trị của việc bảo tồn sinh cảnh tự nhiên, nơi những loài ít được biết đến vẫn âm thầm giữ vai trò thiết yếu. Ảnh: vecteezy.com.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài côn trùng kỳ dị #Tên gọi vinh danh Wallace #Đặc điểm hình thái và màu sắc #Phân bố Đông Nam Á #Vai trò trong hệ sinh thái rừng nhiệt đới #Vòng đời và biến thái

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT