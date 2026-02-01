Xén tóc kỳ dị cực hiếm gặp mang tên nhà khoa học vĩ đại

Loài xén tóc Wallace (Cyriopalus wallacei) là côn trùng nhiệt đới hiếm gặp, nổi bật nhờ ngoại hình ấn tượng và gắn liền với tên tuổi một nhà khoa học vĩ đại.
Trong chuyến du lịch mới đây tại Thượng Hải, Phanh Lee (Lê Phương Anh) khiến dân mạng “đứng ngồi không yên” khi tung bộ ảnh street style đậm chất thời thượng.
Các nhà khoa học mới xác định được một loài quái vật mới thời tiền sử có tên Yeneen houssayi. Chúng có cơ thể to lớn, nặng tới 8 - 10 tấn.
Cư trú đông đảo ở Nigeria, người Igbo là một trong những cộng đồng bản địa lớn và giàu bản sắc văn hóa nhất tại khu vực Tây Phi.
Nghề cắm hoa lan dịp Tết tuy vất vả, khối lượng công việc nhiều, nhưng bù lại có thu nhập cao 4 - 5 triệu đồng mỗi ngày.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ có tinh thần cầu thị, tích cực học hỏi từ đồng nghiệp, tránh mua sắm phung phí.
Với việc vạt bớt khối tích xây dựng và áp dụng triết lý "kiệm", ngôi nhà hiện diện như một thực thể nhẹ nhàng, biết "bay" giữa đô thị.
Xuất hiện trong bộ ảnh mang đậm sắc đỏ truyền thống, hot mom Hà thành Kiều Ly Phạm khiến dân mạng không khỏi xuýt xoa bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút.
Một xác ướp cổ đại, có niên đại từ 1.000-1.200 năm, được phát hiện trong quá trình xây dựng tại Peru, mang ý nghĩa khảo cổ quan trọng.
Hiện vật 14.000 năm tuổi cho thấy người tiền sử đã có kỹ năng chế biến thực vật tinh vi, cần xem xét lại vai trò của chế biến tài nguyên trong xã hội cổ đại.
Minisforum X1 Lite gây bất ngờ khi nhồi APU Ryzen 65W vào thân máy cỡ Mac mini, cho hiệu năng đồ họa tích hợp gần ngang RTX 2050 và còn hỗ trợ eGPU.
Dự án Trường THCS Hiệp Bình Phước (phường Hiệp Bình, TP HCM) khởi công từ năm 2018 nhưng bị bỏ hoang suốt nhiều năm khiến các hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.
Xuất hiện trong bộ ảnh mới, “búp bê sống” Lilly Luta khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi diện áo bà ba cách tân tông hồng pastel dịu dàng.
Những tấm bia đá chạm khắc bí ẩn thời La Mã được tìm thấy ở miền bắc Tây Ban Nha hé lộ tín ngưỡng thờ cúng các nữ thần Celtic cổ xưa.
Voi Palaeomastodon là một trong những loài voi cổ đại tiêu biểu, giúp hé lộ quá trình tiến hóa phức tạp của họ Voi ngày nay.
Chiếc xe McLaren GT của đại gia đồng nát Nghệ An được nhập khẩu chính hãng và tại Việt Nam có đúng 2 chiếc, xe mang màu cam,và biển số cũng rất đỉnh "tứ quý 6".
Pocketpair, cha đẻ Palworld, gây chú ý khi yêu cầu ứng viên thiết kế game nộp ảnh thư viện Steam, coi đam mê chơi game quan trọng không kém kinh nghiệm.
Hàng chục robot hiện đại có thể xử lý bom mìn từ xa và thậm chí là tác chiến điện tử chống UAV sẽ bắt đầu được giao cho quân đội Mỹ ngay từ đầu năm 2026.
Vận may tài lộc gõ cửa 3 con giáp khi từ Rằm tháng Chạp, giúp công việc của họ thuận lợi, kếm được nhiều tiền, đón Tết không lo thiếu tiền tiêu.
Nằm nép mình dưới chân dãy Himalaya ở miền Đông Bắc Ấn Độ, Manas là một trong những khu vườn quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới.
Không ít căn bếp trông rất đẹp trên bản vẽ hoặc ảnh hoàn thiện, nhưng khi đưa vào sử dụng lại bộc lộ hàng loạt bất tiện.