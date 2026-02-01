Hà Nội

Khai thác khí đốt, công nhân hốt hoảng phát hiện xác ướp cổ đại

Kho tri thức

Khai thác khí đốt, công nhân hốt hoảng phát hiện xác ướp cổ đại

Một xác ướp cổ đại, có niên đại từ 1.000-1.200 năm, được phát hiện trong quá trình xây dựng tại Peru, mang ý nghĩa khảo cổ quan trọng.

Tại phía bắc Lima, Peru, các công nhân xây dựng đang lắp đặt đường ống dẫn khí chỉ cách một dãy nhà vài mét đã tình cờ có một phát hiện phi thường. Ảnh: @ GB News.
Trong khi đào bới bên dưới một con phố dân cư, nhóm công nhân này đã phát hiện ra một ngôi mộ ước tính có niên đại từ 1.000 đến 1.200 năm tuổi. Ảnh: @ GB News.
Bên trong là một xác ướp được bảo quản cực kỳ tốt, ở tư thế ngồi với hai đầu gối co sát vào thân. Ảnh: @ GB News.
Xác ướp này được quấn trong vải và buộc bằng dây thừng. Ảnh: @ GB News.
Các nhà khảo cổ học xác định tư thế chôn cất này phù hợp với truyền thống mai táng thời tiền Columbus. Ảnh: @ GB News.
Theo GB News, hài cốt được phát hiện trong tư thế ngồi, được bọc trong vải, và nằm trong một khu vực có thể là một phần của địa điểm chôn cất tiền Columbus rộng lớn hơn. Ảnh: @ GB News.
Các đánh giá ban đầu cho thấy xác ướp này có mối liên hệ với cả nền văn minh Chancay tiền Inca và Đế chế Inca sau này mà không tiết lộ thêm chi tiết cụ thể nào nữa. Ảnh: @ GB News.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
