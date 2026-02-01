Hà Nội

Cựu hot girl Phanh Lee “sả sour” loạt ảnh du lịch tại Thượng Hải

Trong chuyến du lịch mới đây tại Thượng Hải, Phanh Lee (Lê Phương Anh) khiến dân mạng “đứng ngồi không yên” khi tung bộ ảnh street style đậm chất thời thượng.

Diện trench coat thanh lịch giữa khung cảnh thành phố hiện đại, cựu hot girl Hà thành là Phanh Lee tiếp tục chứng minh đẳng cấp nhan sắc và thần thái sang chảnh hiếm ai bì kịp.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, Phanh Lee vẫn dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn chỉ với những khoảnh khắc dạo phố đầy ngẫu hứng. Giữa bối cảnh những tòa nhà cổ kính xen lẫn nhịp sống hiện đại của Thượng Hải, người đẹp lựa chọn phong cách tối giản nhưng tinh tế với trench coat màu be – item kinh điển của thời trang thu đông.
Thiết kế áo khoác dáng dài, thắt eo nhẹ giúp tôn lên vóc dáng thon gọn của nữ diễn viên. Cô phối cùng áo len đen bên trong, túi xách da tông trầm và phụ kiện kim loại ánh vàng, tạo nên tổng thể vừa thanh lịch vừa hiện đại.
Tông màu trung tính càng làm nổi bật làn da trắng mịn và thần thái sang trọng vốn là “thương hiệu” của Phanh Lee.
Một trong những khung hình gây chú ý nhất là khoảnh khắc người đẹp đứng giữa phố, khẽ xoay người mỉm cười, phía sau là dòng xe cộ tấp nập. Hình ảnh này được nhiều cư dân mạng ví von “như poster phim điện ảnh”, bởi vừa có chiều sâu thị giác, vừa tôn trọn khí chất của nhân vật chính.
Ở một set hình khác, Phanh Lee cầm trên tay chiếc lá phong vàng – chi tiết nhỏ nhưng đủ tạo nên không khí mùa thu lãng mạn giữa lòng thành phố. Cách cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hướng về ống kính khiến tổng thể bức ảnh trở nên mềm mại, nữ tính hơn giữa khung cảnh đô thị có phần mạnh mẽ, góc cạnh.
Không chỉ dừng lại ở hình ảnh dịu dàng, người đẹp còn gây ấn tượng với phong cách sắc sảo khi đeo kính mát thời thượng, tóc bob uốn cụp gọn gàng và son môi tông trầm. Thần thái tự tin, ánh nhìn sắc sảo giúp cô toát lên vẻ đẹp của một phụ nữ trưởng thành, thành đạt nhưng vẫn giữ được nét cuốn hút rất riêng.
Ngay dưới phần bình luận của bộ ảnh, nhiều khán giả đã để lại lời khen ngợi cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Phanh Lee. “Đẹp mặn mà mà vẫn rất sang”, “Mẹ hai con mà nhìn như gái đôi mươi”, “Thần thái đúng chuẩn phu nhân hào môn” hay “Ảnh nào cũng như ảnh tạp chí” là những nhận xét xuất hiện dày đặc.
Không ít người còn bày tỏ sự ngưỡng mộ trước phong cách thời trang tinh tế của nữ diễn viên. Dù chọn trang phục đơn giản, cô vẫn biết cách tạo điểm nhấn bằng phụ kiện và thần thái, biến những khoảnh khắc đời thường thành khung hình đậm chất thời trang.
Sau thời gian lui về chăm sóc gia đình nhỏ, mỗi lần xuất hiện trở lại, Phanh Lee đều khiến công chúng bất ngờ bởi nhan sắc ngày càng mặn mà, phong cách ngày một đẳng cấp. Bộ ảnh tại Thượng Hải lần này không chỉ ghi dấu một chuyến du lịch đáng nhớ mà còn tiếp tục khẳng định vị thế nhan sắc của cô trong lòng người hâm mộ.
