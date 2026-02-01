Hà Nội

Người trẻ đổi điện thoại trước Tết để làm mới trải nghiệm

Số hóa

Người trẻ đổi điện thoại trước Tết để làm mới trải nghiệm

Tết trở thành cú hích để người trẻ nâng cấp điện thoại, không chỉ để chụp ảnh đẹp hơn mà còn mở ra trải nghiệm sáng tạo và cá nhân hóa mạnh mẽ.

Thiên Trang (TH)
Tết không chỉ là dịp dọn dẹp nhà cửa mà còn là thời điểm người trẻ muốn làm mới những thứ gắn bó hằng ngày, trong đó có chiếc điện thoại.
Với Gen Z, smartphone đã trở thành nơi lưu giữ cảm xúc, thể hiện cá tính và kết nối với thế giới xung quanh.
Nhiều người chọn đổi điện thoại trước Tết không vì máy cũ hỏng, mà để bước sang năm mới với trải nghiệm khác biệt hơn.
Thiết kế gập linh hoạt của Galaxy Z Fold7 và Galaxy Z Flip7 giúp người trẻ dễ dàng sáng tạo góc chụp mà không cần phụ kiện hỗ trợ.
Camera 200MP chuẩn Ultra và FlexCam cho phép ghi lại khoảnh khắc Tết sắc nét, kể cả trong đêm Giao thừa hay lúc pháo hoa rực sáng.
Các công cụ Galaxy AI và Gemini hỗ trợ tiếng Việt giúp người dùng bắt trend, lên ý tưởng và chuẩn bị đạo cụ chụp ảnh mang đậm màu sắc văn hóa.
Tính năng chỉnh sửa tạo sinh cho phép loại bỏ chi tiết thừa, tạo nên những bức ảnh Tết gọn gàng và chuyên nghiệp hơn.
Việc nâng cấp điện thoại dịp cuối năm vì thế không còn là mua sắm đơn thuần, mà trở thành cách người trẻ đón Tết bằng sự đổi mới và sáng tạo.
Thiên Trang (TH)
