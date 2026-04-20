Bộ trưởng Bộ VHTTDL lý giải về Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để tổ chức hoạt động nâng cao đời sống văn hóa và cần đưa vào Nghị quyết thay vì luật để có thể triển khai ngay.

Sáng 20/4, Quốc hội khoá XVI nghe dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Để làm rõ một số vấn đề quan trọng của Nghị quyết, các đại biểu Quốc hội đã họp tại tổ.

Đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn ủng hộ việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời ghi nhận dự thảo Nghị quyết thể hiện tư duy mới khi nhìn văn hóa không chỉ là lĩnh vực chi ngân sách, mà coi đó như một động lực phát triển.

Tuy nhiên, theo đại biểu Sơn, nhiều quy định chưa đủ rõ để trở thành chính sách thực thi được ngay.

Góp ý vào nội dung cụ thể, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị quy định việc người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong Ngày Văn hóa 24/11 trong Bộ luật Lao động dự kiến sửa đổi và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới, để tránh xung đột pháp luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cũng thống nhất với việc xác lập Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, song bà nhấn mạnh việc xác lập một ngày kỷ niệm thuộc phạm vi chính sách văn hóa và quy định nghỉ làm, hưởng nguyên lương là hai nội dung khác nhau, không nên gộp trong cùng một Nghị quyết.

Hiện nay, toàn bộ chế độ ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động năm 2019. Vì vậy, theo bà Nga, nếu nghị quyết này bổ sung một ngày nghỉ sẽ tạo ra “ngoại lệ” nằm ngoài Bộ luật Lao động, dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật.

“Quy định thêm một ngày nghỉ hưởng lương thực chất là mở rộng quyền của người lao động, đồng thời làm phát sinh nghĩa vụ chi trả của người sử dụng lao động. Đây là chính sách có tác động kinh tế xã hội trực tiếp, diện rộng, cần đánh giá tác động đầy đủ và đặt trong tổng thể cân đối ngày nghỉ, năng suất, chi phí”, bà Nga nêu ý kiến.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Nói rõ hơn về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là dịp để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tăng cường đoàn kết toàn dân.

Theo Bộ trưởng, ban đầu dự kiến đưa nội dung này vào Bộ luật Lao động khi sửa đổi, nhưng do thời gian không kịp nên đề nghị đưa vào Nghị quyết này để có căn cứ pháp lý triển khai ngay.