Bộ trưởng Bộ VHTTDL lý giải về Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp để tổ chức hoạt động nâng cao đời sống văn hóa và cần đưa vào Nghị quyết thay vì luật để có thể triển khai ngay.

Thiên Tuấn

Sáng 20/4, Quốc hội khoá XVI nghe dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam. Để làm rõ một số vấn đề quan trọng của Nghị quyết, các đại biểu Quốc hội đã họp tại tổ.

Đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn ủng hộ việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời ghi nhận dự thảo Nghị quyết thể hiện tư duy mới khi nhìn văn hóa không chỉ là lĩnh vực chi ngân sách, mà coi đó như một động lực phát triển.

Tuy nhiên, theo đại biểu Sơn, nhiều quy định chưa đủ rõ để trở thành chính sách thực thi được ngay.

Góp ý vào nội dung cụ thể, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị quy định việc người lao động được nghỉ làm và hưởng nguyên lương trong Ngày Văn hóa 24/11 trong Bộ luật Lao động dự kiến sửa đổi và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 tới, để tránh xung đột pháp luật.

viet-nga-1776658206770.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) cũng thống nhất với việc xác lập Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11, song bà nhấn mạnh việc xác lập một ngày kỷ niệm thuộc phạm vi chính sách văn hóa và quy định nghỉ làm, hưởng nguyên lương là hai nội dung khác nhau, không nên gộp trong cùng một Nghị quyết.

Hiện nay, toàn bộ chế độ ngày nghỉ lễ, Tết hưởng nguyên lương được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động năm 2019. Vì vậy, theo bà Nga, nếu nghị quyết này bổ sung một ngày nghỉ sẽ tạo ra “ngoại lệ” nằm ngoài Bộ luật Lao động, dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật.

“Quy định thêm một ngày nghỉ hưởng lương thực chất là mở rộng quyền của người lao động, đồng thời làm phát sinh nghĩa vụ chi trả của người sử dụng lao động. Đây là chính sách có tác động kinh tế xã hội trực tiếp, diện rộng, cần đánh giá tác động đầy đủ và đặt trong tổng thể cân đối ngày nghỉ, năng suất, chi phí”, bà Nga nêu ý kiến.

202604200835314151-z7743173289361-936e8d970d697a441b17d3c49a8c5277.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh.

Nói rõ hơn về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) là dịp để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tăng cường đoàn kết toàn dân.

Theo Bộ trưởng, ban đầu dự kiến đưa nội dung này vào Bộ luật Lao động khi sửa đổi, nhưng do thời gian không kịp nên đề nghị đưa vào Nghị quyết này để có căn cứ pháp lý triển khai ngay.

Ông Đỗ Thành Trung giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Sáng 20/4, với sự thống nhất, tín nhiệm cao, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hải Phòng đã thông qua nghị quyết bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 – 2031.

88887.jpg
Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng
Chính trị

Loạt chính sách ưu đãi về phí, thuế phát triển văn hoá Việt Nam

Dự thảo Nghị quyết miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam được trình bày tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra vào sáng 20/4. 

Sáng 20/4, Quốc hội khoá XVI nghe dự thảo Nghị quyết về Phát triển văn hoá Việt Nam.

HÀNG LOẠT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH, ƯU ĐÃI VỀ PHÍ, THUẾ CHO VĂN HOÁ

Chính trị

Cơ quan, địa phương nào được thí điểm Luật sư công?

Theo dự thảo Nghị quyết, việc thí điểm luật sư công được tổ chức và thực hiện tại Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Xây dựng...

Sáng 20/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI đã nghe dự thảo Nghị quyết Về việc thí điểm thực hiện chế định luật sư công.

XÁC ĐỊNH TIÊU CHUẨN CỦA LUẬT SƯ CÔNG

Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.