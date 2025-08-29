Hà Nội

Biết gì về Miss Audition 2006 Ngọc Anh?

Giải trí

Biết gì về Miss Audition 2006 Ngọc Anh?

Miss Audition 2006 Ngọc Anh là hot girl Hà Thành đời đầu, vừa bị Công an TP HCM khởi tố và bắt tạm giam.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, theo Vietnamnet, Miss Audition 2006 Ngọc Anh (mặc áo trắng) cùng 4 người khác bị Công an TP HCM khởi tố và bắt tạm giam để mở rộng điều tra về hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (thường gọi là “khí cười”) tại cơ sở kinh doanh Lava (phường Sài Gòn). Ảnh: Vietnamnet.
Công an xác định, Ngọc Anh là người cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động, những người khác có vai trò giúp sức, hưởng lợi. Ảnh: Vietnamnet.
Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm, Ngọc Anh gây chú ý khi tham gia cuộc thi Miss Audition 2006 và đoạt giải cao nhất, vượt mặt Bảo Thy, Quỳnh Nga. Ảnh: Dân Việt.
Theo Tiền Phong, Ngọc Anh từng đoạt các danh hiệu Miss Gunbound 2005, Thập đại mỹ nhân Võ lâm truyền kỳ 2005, Giải nhất Avatar đến trái tim do báo Hoa học trò tổ chức năm 2005. Ảnh: Tiền Phong.
Năm 2008, Ngọc Anh kết hôn, sinh con rồi ở ẩn. Ảnh: Người Đưa Tin.
Năm 2018, hot girl Hà Thành đời đầu bất ngờ xác nhận hôn nhân tan vỡ. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Người Đưa Tin, sau khi ly hôn, Ngọc Anh chăm chỉ hoạt động hơn trên mạng xã hội, thường xuyên chia sẻ làm KOL, người mẫu ảnh - quảng cáo. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trên trang cá nhân, cựu hot girl còn thường xuyên đăng tải hình ảnh nghỉ dưỡng ở những resort sang chảnh. Ảnh: Dân Việt.
Hiện tại, thông tin Ngọc Anh vướng vòng lao lý vẫn gây xôn xao dư luận. Ảnh: Dân Việt.
