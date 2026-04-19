Biến điện thoại giá rẻ thành cao cấp chỉ vài bước

Không cần chi hàng chục triệu, người dùng vẫn có thể nâng tầm trải nghiệm smartphone giá rẻ bằng các mẹo đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả.

﻿ Không cần bỏ ra số tiền lớn để mua flagship, người dùng vẫn có thể “lột xác” chiếc smartphone giá rẻ thành thiết bị cao cấp hơn nhờ một vài tinh chỉnh thông minh trong quá trình sử dụng.
Theo Rahul Naskar của Android Police, một trong những bước quan trọng nhất là “dọn dẹp” bloatware ngay từ đầu, bởi các ứng dụng cài sẵn không cần thiết thường khiến giao diện rối rắm và làm giảm hiệu năng tổng thể.
Việc loại bỏ những ứng dụng dư thừa không chỉ giúp máy chạy mượt hơn mà còn mang lại cảm giác tinh gọn, cá nhân hóa - yếu tố thường chỉ thấy trên các thiết bị cao cấp.
Bên cạnh đó, người dùng có thể cải thiện độ nhạy của cảm biến vân tay bằng cách đăng ký cùng một ngón tay nhiều lần, giúp tăng độ chính xác khi mở khóa trên các thiết bị giá rẻ. (Ảnh: Android Police)
Một mẹo ít người biết là nên tắt tính năng RAM ảo (RAM Boost), bởi trên thực tế, tính năng này đôi khi khiến hệ thống hoạt động chậm và kém ổn định hơn.(Ảnh: Android Police)
Thay vào đó, việc tối ưu tài nguyên hệ thống và hạn chế ứng dụng chạy nền sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà rõ rệt trong quá trình sử dụng hàng ngày.
Ngoài phần mềm, yếu tố phần cứng như phụ kiện cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là việc thay thế ốp lưng tặng kèm bằng một sản phẩm chất lượng hơn để nâng cao cảm giác cầm nắm.
Những thay đổi nhỏ nhưng đúng cách này có thể giúp smartphone giá rẻ tiệm cận trải nghiệm cao cấp, chứng minh rằng giá tiền không phải lúc nào cũng quyết định toàn bộ chất lượng sử dụng.
