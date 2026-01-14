Bí thư Phú Thọ yêu cầu xây dựng phần mềm chấm điểm cán bộ, công chức

Ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương được nêu tại hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 204-QĐ/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 71-NĐ/CP của Chính phủ năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 ngày 13/1.

Theo đó, ông Phạm Đại Dương giao Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu hình thành công cụ phần mềm chấm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị.

Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương. Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, năm 2026 tỉnh Phú Thọ xác định là năm tăng tốc triển khai Nghị quyết 57, phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng để đưa Phú Thọ vào nhóm địa phương tiên phong về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng hai con số.

Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chuyển mạnh từ tư duy “đạt tiến độ” sang “đạt hiệu quả thực chất”, từ “làm theo kế hoạch” sang “làm theo mục tiêu và sản phẩm”, từ “báo cáo tiến độ” sang “đánh giá hiệu quả thực tế”.

Ngay trong quý I, các sở, ngành và địa phương phải đề xuất các nhiệm vụ điểm nhấn, mô hình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số kiểu mẫu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ gắn với sản phẩm cụ thể.

Song song với đó, Phú Thọ tập trung tìm giải pháp hình thành hệ sinh thái khoa học, công nghệ, hình thành các trung tâm đào tạo chuyên sâu, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu - phát triển và khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ số; ưu tiên thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, gắn với chuyển giao công nghệ, hạn chế lắp ráp đơn thuần.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu chuẩn hóa 100% Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh, từ nhân lực, cơ sở vật chất đến quy trình, thái độ phục vụ, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 cho thấy, Phú Thọ nằm trong nhóm ba địa phương hoàn thành sớm nhất cả nước, với 163/167 nhiệm vụ đã hoàn thành. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ, phủ sóng 4G đạt 98% diện tích, 5G đã phủ kín các đô thị trung tâm và khu công nghiệp. Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương của tỉnh đạt 41,10 điểm, xếp thứ 15 cả nước, tăng 5 bậc so với năm trước.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Chấm điểm công chức từ 1/1/2026.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)