Đời sống

Bí quyết hấp cua ngon như nhà hàng, thịt mềm vỏ đỏ au

Hấp cua tại nhà không khó nếu bạn nắm đúng 3 thời điểm quan trọng. Thịt mềm mướt, vỏ đỏ au, chân nguyên và gạch béo sẽ khiến cả gia đình mê mẩn.

Vân Giang (Tổng hợp)

Cua là món hải sản được nhiều người yêu thích, nhưng không phải ai cũng biết cách hấp sao cho thịt mềm, vỏ đỏ tươi và chân không rụng. Thực tế, vấn đề thường gặp là cua bị chín quá, thịt dai, hay chưa chín hết ở phần bên trong. Bí quyết nằm ở việc kiểm soát nhiệt độ và thời gian trong quá trình hấp.

hap-cua.jpg
Ảnh minh họa

Dưới đây là cách hấp cua tại nhà theo 3 giai đoạn đơn giản mà bất cứ ai cũng thực hiện được.

Giai đoạn 1: Làm nóng từ từ – 5 phút đầu

Thay vì cho cua vào nồi nước đang sôi, hãy bắt đầu từ nước lạnh, thêm vài lát gừng và một chút rượu nấu ăn để khử mùi tanh. Đặt cua vào nồi với mặt bụng hướng lên trên – cách này giúp giữ nguyên gạch và trứng cua.

Đun trên lửa lớn khoảng 5 phút. Khi hơi nước bắt đầu bốc lên, cua sẽ từ từ thích nghi với nhiệt độ, vỏ chuyển màu đỏ nhạt, chân và càng vẫn còn nguyên. Đây là bước nền quan trọng để cua không bị “giật mình” và rụng chân.

Giai đoạn 2: Hấp lửa vừa – 8 phút tiếp theo

Sau 5 phút đầu, hãy giảm lửa xuống mức vừa và tiếp tục hấp trong khoảng 8 phút. Lúc này, nhiệt sẽ thấm đều vào thịt cua mà không làm chúng bị dai hay chín quá mức.

Quan sát vỏ cua: màu đỏ bắt đầu hiện rõ, nhưng chân và càng vẫn săn chắc. Đây là giai đoạn giúp thịt bên trong mềm mượt, gạch giữ nguyên vị béo tự nhiên, và nước cua không bị chảy ra ngoài.

Giai đoạn 3: Tận dụng nhiệt dư – 3 phút cuối

Một bước thường bị bỏ qua là để cua nghỉ trong nồi khoảng 3 phút sau khi tắt bếp. Lúc này, nhiệt còn sót lại tiếp tục làm chín phần thịt chưa hoàn toàn ở chân và bụng, giúp cua chín đều mà không bị mất nước.

Sau khi mở nắp, bạn sẽ thấy vỏ đỏ au, chân nguyên vẹn và thịt mềm mượt, đúng chuẩn như cua hấp ở nhà hàng.

hap-cua-735.jpg
Ảnh minh họa

Mẹo nhỏ giúp cua hấp hoàn hảo

Phủ một lát gừng lên bụng cua trước khi hấp để khử mùi tanh và giữ gạch.

Khi thưởng thức, hãy chấm cua với nước sốt giấm gừng để tăng hương vị và dễ ăn hơn.

Với 3 giai đoạn hấp và vài mẹo nhỏ này, việc hấp cua tại nhà trở nên đơn giản, nhanh chóng và đảm bảo thịt ngon, vỏ đỏ, chân nguyên, khiến cả gia đình mê mẩn mỗi lần thưởng thức.

#hấp cua tại nhà #bí quyết hấp cua ngon #thịt cua mềm vỏ đỏ #kỹ thuật hấp cua đúng cách #thời gian hấp cua chuẩn #kiểm soát nhiệt độ hấp cua

