Bí quyết luộc ngô dẻo ngọt, thơm lừng chẳng kém ngoài hàng

Đời sống

Chỉ cần thêm 2 nguyên liệu quen thuộc, nồi ngô luộc sẽ mềm dẻo, ngọt thơm, đậm vị hơn hẳn, khiến cả nhà thích mê, ăn một lần là nhớ mãi.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ngô luộc từ lâu đã trở thành món ăn dân dã, quen thuộc với nhiều người Việt. Vào những buổi chiều se lạnh, cầm trên tay bắp ngô nóng hổi, hạt vàng ươm, mùi thơm bốc lên nghi ngút luôn mang đến cảm giác ấm áp khó quên. Ảnh minh họa
Thế nhưng, không ít người khi luộc ngô tại nhà thường than phiền rằng thành phẩm nhạt nhẽo, hạt khô cứng và không ngọt như ngoài hàng. Ảnh minh họa
Nguyên nhân không nằm ở ngô mà chính là cách luộc. Nếu chỉ cho ngô vào nồi nước đun sôi thì thật sự là một thiếu sót lớn. Ảnh minh họa
Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, bí quyết để nồi ngô luộc trở nên ngon hơn chính là thêm một chút muối và sữa tươi không đường. Ảnh minh họa
Muối không chỉ giúp hạt ngô giữ được độ căng mọng, dẻo dai mà còn làm vị đậm đà, không bị nhạt. Ảnh minh họa
Trong khi đó, sữa tươi lại mang đến vị ngọt béo nhẹ, mùi thơm dịu dàng, khiến hạt ngô trở nên mềm dẻo, hấp dẫn hơn hẳn. Ảnh minh họa
Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ này, món ngô luộc ở nhà có thể ngon không kém, thậm chí còn hơn ngoài hàng vì vừa hợp khẩu vị gia đình, vừa đảm bảo vệ sinh. Ảnh minh họa
Để thực hiện, người nội trợ chỉ cần chọn những bắp ngô tươi ngon, tốt nhất là ngô nếp non hoặc ngô ngọt, hạt đều và còn sữa. Sau khi bóc vỏ, giữ lại vài lá non để lót nồi giúp ngô thêm phần thơm. Ảnh minh họa
Ngô được xếp ngay ngắn trong nồi, thêm nước sao cho ngập mặt, cho vào đó một thìa cà phê muối, khoảng 500 ml sữa tươi không đường và vài lá ngô. Ảnh minh họa
. Khi nước sôi, hạ nhỏ lửa và luộc thêm từ 20 đến 30 phút để hạt chín đều, ngấm vị. Thành phẩm khi vớt ra là bắp ngô vàng óng, hạt căng tròn, ngọt béo, thơm, ăn một lần là nhớ mãi. Ảnh minh họa
Một vài lưu ý nhỏ cũng rất quan trọng để nồi ngô luộc đạt độ ngon nhất. Không nên cho quá nhiều muối vì dễ làm át vị ngọt tự nhiên của ngô. Nếu muốn ngô dậy mùi đặc biệt, có thể cho thêm vài lá dứa hoặc thay nước thường bằng nước dừa tươi. Những mẹo này đều được nhiều chị em áp dụng và chia sẻ lại, mang đến kết quả ngoài mong đợi. Ảnh minh họa
#bí quyết luộc ngô ngon #ngô luộc dẻo ngọt #thủ thuật luộc ngô tại nhà #sử dụng sữa tươi trong luộc ngô #kỹ thuật luộc ngô đậm đà #ngô nếp non tươi ngon

