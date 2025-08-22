Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bí mật dữ liệu bị đánh cắp ngay trên thiết bị cá nhân

Số hóa

Bí mật dữ liệu bị đánh cắp ngay trên thiết bị cá nhân

Data Exfiltration là mối đe dọa âm thầm trong an ninh mạng, khiến dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp mà nạn nhân không hề hay biết.

Thiên Trang (TH)
Trong thế giới số, dữ liệu bị đánh cắp không phải lúc nào cũng ồn ào như những vụ tấn công ransomware.
Trong thế giới số, dữ liệu bị đánh cắp không phải lúc nào cũng ồn ào như những vụ tấn công ransomware.
Data Exfiltration, hay đánh cắp dữ liệu ngầm, là hành vi lấy thông tin trái phép và xuất ra ngoài mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.
Data Exfiltration, hay đánh cắp dữ liệu ngầm, là hành vi lấy thông tin trái phép và xuất ra ngoài mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu.
Điểm nguy hiểm là nạn nhân hầu như không nhận thấy vì dữ liệu vẫn còn nguyên trong hệ thống.
Điểm nguy hiểm là nạn nhân hầu như không nhận thấy vì dữ liệu vẫn còn nguyên trong hệ thống.
Tin tặc có thể cài phần mềm độc hại vào máy tính, điện thoại hoặc khai thác tài khoản bị chiếm quyền để tải dữ liệu.
Tin tặc có thể cài phần mềm độc hại vào máy tính, điện thoại hoặc khai thác tài khoản bị chiếm quyền để tải dữ liệu.
Đối với cá nhân, hậu quả có thể là mất quyền riêng tư, bị tống tiền, hoặc bị mạo danh.
Đối với cá nhân, hậu quả có thể là mất quyền riêng tư, bị tống tiền, hoặc bị mạo danh.
Với doanh nghiệp, thiệt hại còn nặng nề hơn khi bí mật kinh doanh và thông tin khách hàng bị rò rỉ.
Với doanh nghiệp, thiệt hại còn nặng nề hơn khi bí mật kinh doanh và thông tin khách hàng bị rò rỉ.
Biểu hiện của Data Exfiltration rất khó phát hiện, chỉ được nhận ra khi có lưu lượng mạng bất thường hoặc dữ liệu bị rò rỉ công khai.
Biểu hiện của Data Exfiltration rất khó phát hiện, chỉ được nhận ra khi có lưu lượng mạng bất thường hoặc dữ liệu bị rò rỉ công khai.
Các chuyên gia khuyến nghị cần giám sát hệ thống, mã hóa dữ liệu, dùng xác thực hai lớp và nâng cao ý thức người dùng để phòng ngừa.
Các chuyên gia khuyến nghị cần giám sát hệ thống, mã hóa dữ liệu, dùng xác thực hai lớp và nâng cao ý thức người dùng để phòng ngừa.
Mời quý độc giả xem thêm video: Kịch bản lừa đảo bắt cóc online "thao túng tâm lý" nhiều nạn nhân | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Data Exfiltration #đánh cắp dữ liệu #an ninh mạng #rò rỉ thông tin #bảo vệ dữ liệu #mã hóa dữ liệu

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT