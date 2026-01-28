Bị cáo mua bán ma túy 'không nhận tội' bị tuyên 10 năm tù

Dù bị cáo N.V.S không nhận tội, HĐXX nhận định đủ căn cứ xác định S đã thực hiện hành vi Mua bán trái phép chất ma túy nên đã tuyên phạt 10 năm tù.

Ngày 27/1, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng thông tin, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13- Hải Phòng vừa phối hợp với TAND khu vực 13- Hải Phòng tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án N.V.S (SN 1993 trú tại thôn An Sơn, xã Bắc Thanh Miện, thành phố Hải Phòng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, i khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Do tính chất phức tạp, bị cáo không nhận tội, có 4 luật sư tham gia bào chữa nên phiên tòa được tổ chức dưới hình thức phiên tòa rút kinh nghiệm kết hợp trình chiếu tài liệu, chứng cứ.

Hình ảnh toàn cảnh phiên tòa xét xử

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 – TP Hải Phòng, N.V.S là người nghiện ma túy từ lâu. Ngày 8/3/2025, S mua ma túy của T.V.K (trú tại xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng) nhằm mục đích bán kiếm lời.

Trong các ngày 9,10/3/2025, S đã hai lần bán cho B.L.T (SN 1987, trú tại thôn Bùi Xá, xã Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Phòng) ma túy loại Methamphetamine với giá 1.100.000 đồng.

Ngoài số ma túy đã bán, S còn cất giấu số ma túy loại Methamphetamine với tổng khối lượng 11,144g để tiếp tục bán kiếm lời, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, bắt quả tang ngày 10/3/2025.

Trong suốt quá trình điều tra, truy tố, bị cáo S quanh co, chối tội, cho rằng mình bị oan, không thừa nhận số ma túy thu giữ được là của mình, không thừa nhận hành vi bán ma túy 2 lần cho B.L.T, bị cáo cho rằng mình bị ép cung, dùng nhục hình trong giai đoạn điều tra.

Tuy nhiên, căn cứ biên bản bắt người phạm tội quả tang, nhiều lời khai ban đầu của bị cáo tại Cơ quan điều tra, có Viện Kiểm sát tham gia; lời khai của người liên quan, người chứng kiến, bản tường trình, bản sơ đồ hiện trường do bị cáo tự vẽ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 13 đã truy tố N.V.S về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, i khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo N.V.S tiếp tục chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, cho rằng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có hành vi ép cung, dùng nhục hình trong quá trình điều tra, đồng thời cho rằng đại diện Viện Kiểm sát không thực hiện đúng thẩm quyền trong quá trình giải quyết vụ án.

Người bào chữa cho bị cáo cũng cho rằng tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án chưa đầy đủ và đề nghị Hội đồng xét xử trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Kiểm sát viên đã tiến hành phân tích, đánh giá toàn diện các chứng cứ có trong hồ sơ, đối đáp chặt chẽ với các quan điểm bào chữa, làm rõ tính hợp pháp, khách quan của quá trình điều tra, truy tố. Đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, khẳng định việc truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Trên cơ sở kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, mặc dù bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử nhận định đủ căn cứ xác định bị cáo N.V.S đã thực hiện hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù và áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định của pháp luật.