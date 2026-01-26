Hà Nội

Xã hội

Khởi tố 3 vụ án, 3 bị can sử dụng trái phép chất ma túy ở Lai Châu

Ngày 26/1, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an xã Mường Than vừa khởi tố 3 vụ án, 3 bị can về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Gia Đạt

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Công an xã Mường Than vừa khởi tố 3 vụ án, 3 bị can về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, ngày 7/1/2026 thực hiện công tác quản lý người nghiện sau cai nghiện, Công an xã Mường Than đã phối hợp với Trạm y tế xã tiến hành xét nghiệm test nhanh chất ma túy đối với 5 đối tượng thuộc diện quản lý. Kết quả có 1 trường hợp dương tính với nhóm ma túy Morphine (MOP) là đối tượng Đỗ Văn Hùng sinh năm 1979 trú tại bản Nà Phái, xã Mường Than.

5.png
Đối tượng Đỗ Văn Hùng tại cơ quan Công an.

Công an xã Mường Than đã tiến hành lập biên bản, lấy mẫu và niêm phong mẫu nước tiểu của Đỗ Văn Hùng để phục vụ công tác điều tra, xử lý về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 256a Bộ luật Hình sự. Ngày 09/01/2026, kết luận giám định khẳng định trong mẫu nước tiểu của Đỗ Văn Hùng có chứa Morphine, phù hợp với kết quả test nhanh và lời khai tự nhận của đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/01/2026, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Lai Châu đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Văn Hùng về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b, khoản 1, Điều 256a Bộ luật Hình sự.

8.png
Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra ma túy bằng que thử ma túy đối với Vừ A Cu và Giàng A Cu.

Đấu tranh với hành vi sử dụng “Sử dụng trái phép chất ma túy”, trước đó vào ngày 27/12/2025 và ngày 30/12/2025, Công an xã Mường Than đã lập hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ khởi tố 2 bị can về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm a, khoản 1, Điều 256a Bộ luật Hình sự đối với Giàng A Cu sinh năm 1975, trú tại bản Sắp Ngụa, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu và Vừ A Cu sinh năm 1984, trú tại bản Noong Thăng, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Đây là 2 người nghiện ma túy đang điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế (Methadone).

Việc khởi tố, bắt giữ các đối tượng “Sử dụng trái phép chất ma túy”, trong đó có cả những người thuộc diện quản lý sau cai nghiện, thể hiện tinh thần kiên quyết trong xử lý tội phạm và tệ nạn ma túy. Đây cũng là hành động cụ thể hóa quyết tâm của Chính phủ trong triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2025-2030, với mục tiêu “giảm cung – giảm cầu – giảm tác hại” và xây dựng các xã, phường “không ma túy”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp giữa lực lượng Công an - Y tế - chính quyền địa phương và nhân dân, kết quả đạt được tại xã Mường Than đã góp phần củng cố niềm tin, lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống ma túy, giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

>>> Xem thêm video: Công an TP HCM triệt phá 2 đường dây ma túy lớn

Nguồn: ĐTHĐT.
#Lai Châu #ma túy #khởi tố #công an #bị can #trấn áp

