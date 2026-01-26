Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Văn Trọng (SN 1993), trú xã Vĩnh Thạnh để điều tra về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 25/01/2026, tại số nhà 557 đường Nguyễn Viết Xuân, Tổ dân phố 5, phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai); phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hội Phú phát hiện, bắt quả tang đối tượng tại Gia Lai tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cơ quan chức năng làm việc với các đối tượng. Ảnh ANGL

Qua khám xét, đối tượng Trần Văn Trọng cất giấu trong người 01 túi nilon chứa 7 đoạn ống hút bằng nhựa màu trắng hàn kín hai đầu, bên trong các đoạn ống nhựa đều có chứa chất rắn dạng tinh thể (đối tượng khai là ma túy “đá”); trên bàn gỗ ở trong phòng khách có 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Đối tượng Trần Văn Trọng thời điểm bị bắt giữ. Ảnh ANGL

Thời điểm bắt quả tang Trần Văn Trọng, cơ quan Công an phát hiện 03 đối tượng khác có mặt tại đây. Qua test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Văn Trọng, cơ quan điều tra đã phát hiện, thu giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan. Vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

