Báo hiếu thế nào để cha mẹ hạnh phúc tuổi già?

Báo hiếu không chỉ nằm ở tiền bạc hay vật chất. Sự quan tâm, tôn trọng, đồng hành và giúp cha mẹ sống khỏe, vui vẻ mới là món quà ý nghĩa nhất.

Khi cha mẹ còn khỏe, nhiều người thường nghĩ rằng báo hiếu là chuyện của tương lai. Đến khi tuổi tác khiến cha mẹ chậm chạp hơn, sức khỏe giảm sút hoặc không còn tự chủ như trước, con cái mới nhận ra điều cha mẹ cần đôi khi không phải những món quà đắt tiền, mà là sự hiện diện và quan tâm chân thành.

Các tài liệu về chăm sóc người cao tuổi của quốc tế, cùng nhiều nghiên cứu về quan hệ giữa cha mẹ và con cái cho thấy, chăm sóc cha mẹ là một quá trình nhiều chiều. Con cái cần hỗ trợ về sức khỏe, tài chính và sinh hoạt, nhưng đồng thời cũng phải tôn trọng sự độc lập, cảm xúc và lựa chọn của cha mẹ.

Đối với cha mẹ, hiếu không chỉ là chu cấp tiền bạc

Người xưa có một quan niệm đáng chú ý về chữ hiếu. Khi được hỏi thế nào là hiếu, cổ nhân không chỉ nói đến việc phụng dưỡng cha mẹ, mà còn nhấn mạnh yếu tố kính trọng. Nếu chỉ cung cấp vật chất mà thiếu lòng kính, sự chăm sóc ấy vẫn chưa đầy đủ về mặt đạo nghĩa. Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong xã hội hiện đại ngày nay.

Nhiều người bận rộn kiếm tiền để chăm lo cho cha mẹ nhưng lại ít trò chuyện, ít lắng nghe hoặc dễ mất kiên nhẫn với những lời nhắc nhở của người lớn tuổi.

Báo hiếu không chỉ nằm ở tiền bạc hay vật chất. Sự quan tâm, tôn trọng, đồng hành và giúp cha mẹ sống khỏe, vui vẻ mới là món quà ý nghĩa nhất. Ảnh: @Meta AI.

Cổ nhân nhắc rằng, phụng dưỡng không chỉ nằm ở “có cho cha mẹ đủ ăn, đủ mặc hay không”, mà còn ở thái độ. Một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm cùng nhau, một lần kiên nhẫn lắng nghe đôi khi có giá trị tinh thần lớn hơn một món quà đắt tiền. Bởi với người lớn tuổi, điều họ cần nhiều khi không chỉ là vật chất mà còn là cảm giác mình vẫn được con cái quan tâm và thực sự tôn trọng.

Một trong những cách báo hiếu đơn giản nhất là dành thời gian thực sự cho cha mẹ. Khi tuổi cao, mạng lưới quan hệ xã hội của một người thường thu hẹp. Bạn bè có thể chuyển đi, qua đời hoặc không còn đủ sức gặp gỡ thường xuyên. Khả năng đi lại, nghe nhìn và sức khỏe cũng có thể khiến người lớn tuổi ít giao tiếp hơn. Các chuyên gia lưu ý rằng sự cô lập xã hội có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của người cao tuổi.

Vì vậy, một cuộc điện thoại đều đặn, bữa cơm cùng gia đình, chuyến đi ngắn hoặc đơn giản là ngồi nghe cha mẹ kể chuyện cũng có giá trị lớn. Điều quan trọng là có mặt về tinh thần, chứ không chỉ có mặt về vật chất.

Chủ động hỏi han và lắng nghe

Nhiều người con nghĩ rằng chỉ cần hỏi “Bố mẹ có khỏe không?” là đủ. Nhưng báo hiếu sâu sắc hơn nằm ở việc thực sự lắng nghe câu trả lời. Cha mẹ có thể không nói thẳng rằng họ cô đơn, lo lắng về sức khỏe hay sợ trở thành gánh nặng cho con. Những thay đổi nhỏ trong sinh hoạt, tâm trạng hoặc sức khỏe đôi khi là dấu hiệu cho thấy họ cần được giúp đỡ.

Các chuyên gia khuyến nghị gia đình nên duy trì trao đổi thường xuyên, đồng thời chú ý đến những thay đổi về sức khỏe, tâm trạng, sinh hoạt và nhu cầu hỗ trợ của người lớn tuổi.

Một người con biết lắng nghe cũng dễ hiểu cha mẹ muốn gì hơn, từ đó tránh áp đặt những điều mà cha mẹ không thực sự cần.

Giúp cha mẹ nhưng không tước đi quyền tự quyết

Báo hiếu không đồng nghĩa với việc quyết định mọi thứ thay cha mẹ. Khi cha mẹ già yếu, con cái thường có xu hướng làm thay tất cả. Tuy nhiên, nghiên cứu về mối quan hệ giữa con trưởng thành và cha mẹ cao tuổi cho thấy quyền tự chủ của cha mẹ là vấn đề quan trọng. Những hành vi quá kiểm soát hoặc áp đặt có thể khiến quan hệ giữa hai thế hệ trở nên căng thẳng.

Nếu cha mẹ vẫn có khả năng tự quyết, hãy để họ lựa chọn những vấn đề liên quan đến cuộc sống của mình. Con cái có thể đưa ra phương án, phân tích ưu nhược điểm và hỗ trợ khi cần, thay vì biến sự chăm sóc thành mệnh lệnh. Tôn trọng cha mẹ cũng là một hình thức báo hiếu.

Quan tâm đến sức khỏe từ sớm

Đừng chờ đến khi cha mẹ bệnh nặng mới bắt đầu chăm sóc. Con cái có thể giúp cha mẹ duy trì lịch khám sức khỏe, nhắc nhở thuốc men, khuyến khích vận động phù hợp, ăn uống lành mạnh và giữ các hoạt động xã hội. Các chuyên gia cũng đề cập đến việc giúp người cao tuổi phòng tránh cô lập xã hội, duy trì hoạt động thể chất và xây dựng thói quen ăn uống phù hợp.

Quan tâm đến sức khỏe còn bao gồm việc cùng cha mẹ trao đổi trước về những mong muốn trong trường hợp sức khỏe suy giảm nghiêm trọng.

Đừng để một người gánh toàn bộ việc chăm sóc

Khi cha mẹ cần chăm sóc lâu dài, trách nhiệm rất dễ dồn lên một người con. Điều này có thể dẫn đến kiệt sức, căng thẳng, cảm giác tội lỗi và mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng chăm sóc người thân lớn tuổi thường cần sự phối hợp của nhiều người. Phân chia công việc giữa anh chị em, người thân hoặc sử dụng các dịch vụ hỗ trợ phù hợp có thể giúp giảm áp lực cho người chăm sóc. Vì thế, báo hiếu không có nghĩa là hy sinh đến mức kiệt sức. Biết chia sẻ trách nhiệm cũng là cách duy trì việc chăm sóc cha mẹ lâu dài.

Có những lời rất đơn giản nhưng nhiều người cả đời không nói với cha mẹ: “Con cảm ơn bố mẹ”, “Con thương bố mẹ” hoặc “Bố mẹ đã vất vả nhiều rồi”. Ảnh: @Meta AI.

Nói lời cảm ơn khi còn có thể

Có những lời rất đơn giản nhưng nhiều người cả đời không nói với cha mẹ: “Con cảm ơn bố mẹ”, “Con thương bố mẹ” hoặc “Bố mẹ đã vất vả nhiều rồi”. Nghiên cứu về các mối quan hệ lâu dài cho thấy việc thể hiện lòng biết ơn có thể củng cố sự hài lòng và khả năng đáp ứng nhu cầu của nhau trong quan hệ.

Với cha mẹ, lời cảm ơn đôi khi còn có ý nghĩa đặc biệt bởi họ thường dành phần lớn cuộc đời cho con cái mà không đòi hỏi được đáp lại.

Báo hiếu vì thế không nhất thiết phải bắt đầu bằng một món quà lớn. Có thể bắt đầu bằng một cuộc gọi, một bữa cơm, một lần đưa cha mẹ đi khám hoặc vài phút ngồi cạnh và nghe họ kể chuyện.

Điều quan trọng nhất là đừng đợi đến khi cha mẹ yếu đi hoặc không còn bên cạnh mới nhận ra giá trị của những khoảnh khắc ấy. Hiếu thảo không phải là làm một điều thật lớn trong một ngày, mà là duy trì những điều nhỏ bé và tử tế trong suốt nhiều năm. Khi cha mẹ bước vào tuổi già, điều họ cần nhất có thể không phải là một cuộc sống xa hoa, mà là cảm giác mình vẫn được yêu thương, tôn trọng và có một vị trí quan trọng trong gia đình.