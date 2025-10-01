Bảo dưỡng ôtô sau mưa bão cần những gì?

Sau mưa lớn và ngập lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 tại Hà Nội, nhiều chủ xe đang đối mặt với câu hỏi: Làm thế nào để chăm sóc xe của mình đúng cách?

Video: 3 bước xử lý sàn ôtô bị ngập nước nhanh chóng.

Nhiều chủ xe cho rằng chỉ cần rửa sạch bùn đất là đủ, nhưng thực tế không hề đơn giản như vậy. Nước mưa chứa cặn axit và khoáng chất, khi khô lại sẽ đọng trên bề mặt sơn xe, gây hư hỏng hoặc để lại vết ố lâu dài. Đối với xe đi qua vùng ngập, nước lũ chứa nhiều tạp chất có thể xâm nhập vào các hệ thống quan trọng như phanh, điện, động cơ, làm giảm tuổi thọ và hiệu suất hoạt động của xe.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chăm sóc và bảo dưỡng ôtô đúng cách sau khi đi dưới trời mưa bão:

Vệ sinh thân xe đúng cách

Việc rửa xe trong mùa mưa không phải là vô nghĩa như nhiều người vẫn nghĩ. Khi nước mưa khô lại, cặn axit hoặc khoáng chất kèm theo sẽ đọng lại trên lớp sơn.

Quy trình rửa xe được khuyến nghị: Xịt nước trước để loại bỏ bụi bẩn, tránh trầy xước lớp sơn bảo vệ khi rửa trực tiếp. Sử dụng dung dịch rửa xe chuyên dụng không chứa chất tẩy mạnh. Lau khô bằng khăn microfiber mềm. Không để xe phơi nắng ngay sau khi rửa để tránh nước khô để lại vết ố

Làm sạch kính chắn gió

Kính chắn gió có thể tích tụ các vết mờ do mưa, ảnh hưởng đến tầm nhìn phía trước khi lái xe. Sử dụng dung dịch rửa kính chuyên dụng và khăn lau kính để đảm bảo độ trong suốt tối ưu.

Kiểm tra và bảo dưỡng cần gạt nước

Cần gạt nước nên được thay hàng năm vì lưỡi gạt bị hao mòn theo thời gian, trở nên khô, nứt và dễ gãy. Lưỡi gạt hư hỏng không chỉ lau kính kém hiệu quả mà còn để lại vệt cản tầm nhìn, gây nguy hiểm khi lái xe.

Kiểm tra ắc quy

Do sự ăn mòn gây ra bởi độ ẩm và nước bắn trong mùa mưa, tuổi thọ 5 năm của ắc quy ô tô có thể bị rút ngắn từ 1 đến 2 năm. Dấu hiệu cần chú ý: khó khởi động xe hoặc đèn yếu. Nên thay ắc quy ngay nếu phát hiện dấu hiệu yếu để tránh mắc kẹt giữa đường.

Kiểm tra gioăng cao su

Gioăng cao su xung quanh cửa ô tô, cửa sổ, cốp xe có thể bị mòn và lỏng lẻo theo thời gian. Kiểm tra thường xuyên và vệ sinh để phát hiện sớm các điểm rò rỉ nước vào cabin.

Bảo dưỡng hệ thống phanh

Phanh trở nên kém hiệu quả hơn khi bị ướt. Sau khi đi mưa hoặc qua vùng ngập, nên: Tìm nơi an toàn và rà phanh nhẹ nhiều lần để lau khô đĩa phanh. Kiểm tra dầu phanh vì nó hút ẩm trong ngày mưa. Lưu ý không phanh gấp để tránh va chạm.

Kiểm tra hệ thống đèn

Đảm bảo đèn pha, đèn sương mù và đèn hậu hoạt động bình thường, vì đây là tính năng an toàn quan trọng khi lái xe trong mưa lớn. Có thể đánh bóng thấu kính đèn pha để cải thiện độ sáng.

Kiểm tra chuyên sâu cho xe đi qua vùng ngập

Đối với xe phải lội qua vùng ngập nước, Trung tâm Đăng kiểm đã chia sẻ quy trình kiểm tra cơ bản gồm 20 hạng mục, trong đó chủ xe có thể yêu cầu các cơ sở sửa chữa linh hoạt tùy theo mức độ ngập nước cụ thể.

Các bước kiểm tra ưu tiên

Bước 1: Đánh giá mức độ ngập

Xác nhận lại mức độ ngập nước bên ngoài xe để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các chi tiết ở gầm xe và khoang động cơ. Kiểm tra mức ngập nước bên trong xe vì trong trường hợp xe đi qua khu vực ngập, mức ngập nước ở bên trong và bên ngoài có thể khác nhau.

Bước 2: An toàn hệ thống điện

Trước khi tháo lắp các giắc nối trên xe, bắt buộc phải tháo cực âm ắc quy để phòng tránh những hư hỏng phát sinh.

Bước 3: Kiểm tra hệ thống phanh

Chỉ cần ngâm nước 1 ngày đã ngay lập tức ảnh hưởng tới hệ thống phanh. Việc ngâm trong nước, nhất là nước lũ có nhiều tạp chất khiến tốc độ ôxi hóa ở điểm tiếp xúc nhanh hơn.

Cần tháo cơ cấu phanh, gồm cả phanh chân lẫn phanh tay để vệ sinh, bảo dưỡng tránh má phanh đóng cứng lại với đĩa hoặc bị đóng cặn gỉ sét nghiêm trọng.

Bước 4: Kiểm tra hệ thống điện

Chỉ cần ôtô bị nước ngập tràn vào sàn là đã bắt buộc phải tháo dọn toàn bộ sàn và kiểm tra dàn dây điện đi ngầm.

Những chiếc ôtô bị ngâm lâu trong nước lũ, gần như các bo mạch điện tử và dây điện đều bị nước xâm nhập, gây hư hỏng hoặc hoạt động không ổn định. Chúng nên được tháo dỡ và kiểm tra kỹ, thay mới nếu chất lượng không còn đáp ứng.

Dựa vào mức ngập nước để đánh giá tình trạng ngập nước của giắc điện trên xe. Trong trường hợp giắc nối bị bẩn do bụi, nó có thể được dùng lại. Tuy nhiên nếu nó bị gỉ sét, hãy tiến hành thay thế.

Bước 5: Thay thế dầu nhớt và mỡ bôi trơn

Một khi ô tô bị ngâm trong nước ngập, gần như dầu nhớt, mỡ bôi trơn ở động cơ, hộp số, trợ lực lái đều bị nhiễm nước, pha loãng và mất tính năng bôi trơn.

Nước có thể lọt vào dầu qua các lỗ thông hơi. Đánh giá nước vào bằng cách kiểm tra chất lượng và màu sắc của dầu qua que thăm dầu. Nếu nước lọt vào, phải thay thế dầu.

Bước 6: Kiểm tra lọc gió động cơ

Nếu lọc gió bị ẩm, nhiều khả năng nước đã lọt vào bên trong động cơ. Nó có thể gây hư hỏng các chi tiết bên trong động cơ nếu không được kiểm tra và khắc phục kịp thời.

Các chuyên gia ô tô đều khuyên nên tiến hành thay mới lọc gió nếu xe bị ngập nước lâu ngày, nhất là với nước lũ có hàm lượng bùn cao, vì loại vải hoặc giấy xếp chéo từng lớp lên nhau sẽ bị đóng cặn dày và mất đi tác dụng lọc bụi.

Bước 7: Kiểm tra các chi tiết động cơ

Các bộ phận kim phun, họng hút, bu-gi, dây cao áp ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng vận hành của xe và cần vệ sinh kỹ bằng dung dịch chuyên dụng.

Củ đề (bộ đề) và máy phát điện có độ bền khá cao, nhưng nếu bị ngâm trong nước lụt, sự ôxi hóa lớp kim loại và nước bẩn xâm nhập có thể làm các chi tiết này hư hỏng.

Dây cua-roa khi ngâm lâu trong nước nhiều tạp chất bẩn, kết cấu có thể bị ảnh hưởng và mất đi độ bền, dẫn đến dễ bị đứt khi đang hoạt động.

Bước 8: Vệ sinh nội thất

Vệ sinh thảm trải sàn hay các chi tiết tương tự bằng vòi rửa áp lực cao hoặc phơi khô thảm sàn, ghế xe dưới ánh nắng mặt trời để đảm bảo loại bỏ được hoàn toàn mùi khó chịu.

Các hạng mục kiểm tra bổ sung

Các hạng mục khác cần lưu ý bao gồm: kiểm tra các chi tiết trên sàn xe (hệ thống nghe nhìn, khuếch đại điều hòa), kiểm tra khoang hành lý, hệ thống chiếu sáng, đai an toàn, cảm biến túi khí trung tâm, hệ thống lái, quạt làm mát, máy nén điều hòa, công tắc vị trí số trung gian, máy phát và máy khởi động.

Đối với động cơ, cần tháo bugi và quay trục khủyu bằng tay để kiểm tra bó máy và để nước bên trong động cơ thoát ra ngoài. Nếu bó máy phải tháo máy ra kiểm tra và sửa chữa.

Lưu ý quan trọng về vệ sinh giắc nối điện

Khi vệ sinh giắc nối: ngâm giắc nối trong nước và làm sạch bằng bàn chải. Trong trường hợp các chân cực bị gỉ, tháo từng chân cực làm sạch từng cái một. Lưu ý, không tháo tất cả các chân cực cùng một lúc.

Làm khô các chân cực ẩm ướt bằng súng xì và bôi mỡ chuyên dụng vào các chân cực của giắc nối để chống gỉ (trừ giắc nối ABS).

Chăm sóc xe sau mưa bão không chỉ là việc rửa sạch bùn đất. Đây là quy trình khoa học, yêu cầu sự tỉ mỉ và hiểu biết về cấu tạo xe. Đầu tư thời gian và chi phí cho bảo dưỡng đúng cách sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều hơn trong tương lai, đồng thời đảm bảo an toàn cho mọi hành trình.