Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Bằng lăng tím nhuộm phố, Hà Nội hóa thơ trong nắng đầu hạ

Những ngày đầu hạ, bằng lăng bung nở tím biếc trên nhiều tuyến phố Hà Nội, vẽ nên khung cảnh dịu dàng, lãng mạn, khiến phố phường như chậm lại.

Thiên Anh
1.jpg
Những ngày đầu tháng 5, khi nắng hè bắt đầu trải nhẹ xuống phố, cũng là lúc bằng lăng bung nở rực rỡ. Sắc tím trải dài trên nhiều tuyến đường, tạo nên một Hà Nội vừa dịu dàng, vừa đầy chất thơ.
2.png
Không khó để bắt gặp bằng lăng trên các tuyến phố như Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh hay Hoàng Hoa Thám. Những tán cây lớn vươn rộng, phủ sắc tím lên cả góc phố, khiến không gian trở nên mềm mại hơn.
3.png
Dưới ánh nắng đầu hạ, sắc tím của bằng lăng càng trở nên nổi bật. Ánh sáng len qua từng chùm hoa, tạo nên những mảng màu đan xen giữa tím và vàng, gợi cảm giác bình yên.
4.png
Sắc tím không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại cảm xúc. Nhiều người dừng lại chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc mùa hoa, khiến những con phố vốn quen thuộc trở nên thi vị hơn.
5.png
Với nhiều người, bằng lăng là tín hiệu rõ ràng nhất của mùa hè. Sắc tím gợi nhớ về những mùa thi, những năm tháng học trò và cả những ký ức khó quên.
6.png
Khi hoa rụng, từng cánh tím trải nhẹ trên mặt đường, vỉa hè. Những “tấm thảm hoa” tự nhiên ấy khiến Hà Nội thêm phần nên thơ, dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua.
7.png
Giữa nhịp sống tấp nập, sắc tím của bằng lăng như một điểm dừng thị giác. Người đi đường có thể chậm lại đôi chút, cảm nhận sự dịu dàng len lỏi giữa phố phường.
9.png
Nhiều bạn trẻ lựa chọn các con phố có bằng lăng để chụp ảnh. Những bộ ảnh mang sắc tím đặc trưng nhanh chóng trở thành xu hướng mỗi độ hè về.
10.png
Không ồn ào, không rực rỡ như phượng đỏ, bằng lăng mang đến một Hà Nội trầm lắng hơn, nhẹ nhàng và sâu sắc hơn trong cảm nhận của mỗi người.
8.png
Mùa bằng lăng không kéo dài, nhưng đủ để lưu lại trong lòng người những ấn tượng khó quên. Mỗi năm, sắc tím ấy lại trở về, như một lời nhắc dịu dàng về Hà Nội đầu hạ.
#bằng lăng Hà Nội #hoa bằng lăng #mùa hè Hà Nội #phố Hà Nội #hoa tím #cảnh đẹp Hà Nội

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới