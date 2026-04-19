Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bấm từ chối cookie vẫn bị theo dõi, sự thật gây sốc

Số hóa - Xe

Bấm từ chối cookie vẫn bị theo dõi, sự thật gây sốc

Báo cáo mới cho thấy nhiều Big Tech vẫn âm thầm thu thập dữ liệu dù người dùng từ chối cookie, thậm chí coi tiền phạt hàng tỷ USD là chi phí kinh doanh.

Thiên Trang (TH)
Một báo cáo kiểm toán mới đây đã phơi bày thực tế gây sốc: ngay cả khi người dùng bấm “từ chối tất cả”, dữ liệu cá nhân vẫn có thể bị thu thập bởi các nền tảng quảng cáo lớn.
Một báo cáo kiểm toán mới đây đã phơi bày thực tế gây sốc: ngay cả khi người dùng bấm “từ chối tất cả”, dữ liệu cá nhân vẫn có thể bị thu thập bởi các nền tảng quảng cáo lớn.
Theo nghiên cứu của webXray tại California, hàng loạt website vẫn cài đặt cookie theo dõi bất chấp tín hiệu từ chối, cho thấy các quy định bảo mật hiện hành chưa được thực thi nghiêm túc.
Theo nghiên cứu của webXray tại California, hàng loạt website vẫn cài đặt cookie theo dõi bất chấp tín hiệu từ chối, cho thấy các quy định bảo mật hiện hành chưa được thực thi nghiêm túc.
Cụ thể, có tới 55% website trong mẫu thử nghiệm tiếp tục thiết lập cookie sau khi người dùng từ chối, trong khi 78% banner cookie gần như không mang lại hiệu quả bảo vệ thực sự.
Cụ thể, có tới 55% website trong mẫu thử nghiệm tiếp tục thiết lập cookie sau khi người dùng từ chối, trong khi 78% banner cookie gần như không mang lại hiệu quả bảo vệ thực sự.
Điều này đồng nghĩa với việc nút “từ chối” chỉ mang tính hình thức, khiến người dùng rơi vào trạng thái “ảo tưởng kiểm soát” đối với dữ liệu cá nhân của mình.
Điều này đồng nghĩa với việc nút “từ chối” chỉ mang tính hình thức, khiến người dùng rơi vào trạng thái “ảo tưởng kiểm soát” đối với dữ liệu cá nhân của mình.
Đáng chú ý, các hệ thống quảng cáo từ những tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft hay Meta vẫn bị phát hiện tiếp tục theo dõi người dùng thông qua lưu lượng mạng công khai.
Đáng chú ý, các hệ thống quảng cáo từ những tập đoàn công nghệ lớn như Google, Microsoft hay Meta vẫn bị phát hiện tiếp tục theo dõi người dùng thông qua lưu lượng mạng công khai.
Ước tính, các công ty này có thể chấp nhận mức phạt lên tới hàng tỷ USD, bởi lợi nhuận từ dữ liệu người dùng vẫn lớn hơn nhiều so với chi phí vi phạm.
Ước tính, các công ty này có thể chấp nhận mức phạt lên tới hàng tỷ USD, bởi lợi nhuận từ dữ liệu người dùng vẫn lớn hơn nhiều so với chi phí vi phạm.
Giới chuyên gia cho rằng điều này phản ánh một thực tế đáng lo ngại, khi tiền phạt đôi khi bị xem như một khoản chi phí kinh doanh thay vì rào cản pháp lý.
Giới chuyên gia cho rằng điều này phản ánh một thực tế đáng lo ngại, khi tiền phạt đôi khi bị xem như một khoản chi phí kinh doanh thay vì rào cản pháp lý.
Trong bối cảnh đó, người dùng được khuyến cáo không nên phụ thuộc hoàn toàn vào banner cookie, mà cần chủ động sử dụng các công cụ bảo mật và nâng cao nhận thức về quyền riêng tư số.
Trong bối cảnh đó, người dùng được khuyến cáo không nên phụ thuộc hoàn toàn vào banner cookie, mà cần chủ động sử dụng các công cụ bảo mật và nâng cao nhận thức về quyền riêng tư số.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
Thiên Trang (TH)
#cookie #theo dõi #quyền riêng tư #Big Tech #bảo mật #Google

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT