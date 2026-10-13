Bắc Ninh phấn đấu giảm 5% tổng số trường hợp vi phạm TTATGT

Bắc Ninh đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí và giảm từ 5% trở lên tổng số trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

Mô hình “Phường, xã an toàn giao thông”

Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh Phan Thế Tuấn vừa ký Kế hoạch số 368/KH-UBND về xây dựng mô hình “Phường, xã an toàn giao thông” trên địa bàn.

Theo kế hoạch, mô hình được triển khai tại 100% xã, phường, tổ dân phố, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp và khu dân cư. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông trong Nhân dân.

Bắc Ninh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm. Các địa phương cũng phải rà soát, khắc phục những bất cập về hạ tầng, tổ chức giao thông, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý học sinh, thanh thiếu niên, người lao động và hoạt động vận tải.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Lực lượng CSGT Bắc Ninh thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý xe tải, xe khách tại địa bàn phường Bắc Giang.

Kế hoạch đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí gồm số vụ, số người chết và số người bị thương; giảm từ 5% trở lên tổng số trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, 100% tổ dân phố, thôn, xóm, cơ quan, đơn vị, trường học và doanh nghiệp phải được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông.

Về tiến độ, trước ngày 10/10/2026, toàn bộ xã, phường phải ban hành kế hoạch triển khai, thành lập Tổ thường trực và đăng ký tiến độ xây dựng các tổ dân phố, thôn, xóm an toàn giao thông.

Trước ngày 30/10/2026, các địa phương hoàn thành việc quán triệt, ký cam kết, rà soát dữ liệu, đối tượng, hạ tầng và kiện toàn lực lượng tuyên truyền. Đến trước ngày 15/12/2026, hoàn thành xây dựng 100% tổ dân phố, thôn, xóm an toàn giao thông, tổ chức đánh giá giai đoạn đầu, công nhận mô hình “Phường, xã an toàn giao thông” và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

UBND TP Bắc Ninh giao Công an thành phố chủ trì tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. UBND các xã, phường và các sở, ngành liên quan có trách nhiệm triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, định kỳ báo cáo kết quả. Kết quả thực hiện mô hình sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua đối với địa phương, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Tính đến ngày 11/10, 100% xã, phường trên địa bàn TP Bắc Ninh đã hoàn thành việc ban hành kế hoạch hành động và thành lập Tổ thường trực triển khai mô hình “Phường, xã an toàn giao thông”.

TTATGT chuyển biến rất tích cực

Trước đó, số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Bắc Ninh cho thấy 9 tháng đầu năm 2026, tình hình TTATGT trên địa bàn thành phố Bắc Ninh chuyển biến rất tích cực. Số vụ tai nạn giao thông giảm 15,1% (xảy ra 392 vụ), số người chết giảm 20,4% và số người bị thương giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả đạt được là do lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, phường, xã, doanh nghiệp, quan tâm đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông; triển khai quyết liệt, đồng bộ các kế hoạch cao điểm và chuyên đề xử lý vi phạm. Trong đó, lực lượng chức năng tập trung kiểm soát, xử lý kiên quyết các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, làn đường. Song song với công tác tuần tra trực tiếp, hệ thống camera giám sát giao thông tiếp tục phát huy hiệu quả.