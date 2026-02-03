Hà Nội

App đầu tư vàng “sập” ở Trung Quốc, 1,4 tỷ USD bốc hơi

Số hóa

App đầu tư vàng “sập” ở Trung Quốc, 1,4 tỷ USD bốc hơi

Một nền tảng giao dịch vàng trực tuyến tại Thâm Quyến bất ngờ sụp đổ, đẩy hàng chục nghìn nhà đầu tư cá nhân trước nguy cơ mất trắng 1,4 tỷ USD.

Thiên Trang (TH)
Sự sụp đổ của nền tảng giao dịch vàng trực tuyến JWR đang gây chấn động giới đầu tư tại Trung Quốc.
Theo ước tính ban đầu, hơn 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,4 tỷ USD, có nguy cơ không thể thu hồi.
Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh, hàng loạt nhà đầu tư cá nhân đã đổ tiền vào JWR với kỳ vọng chốt lời nhanh. (Ảnh: VCG)
Khi giá vàng leo thang, làn sóng rút tiền ồ ạt đã khiến nền tảng này rơi vào khủng hoảng thanh khoản và mất khả năng chi trả.
Cuối tuần qua, hàng trăm nhà đầu tư tập trung trước trụ sở JWR tại Thâm Quyến, buộc cảnh sát phải can thiệp để giữ trật tự.
Chính quyền địa phương đã lập tổ công tác đặc biệt điều tra, trong khi tài khoản mạng xã hội của JWR bị xóa sạch.
Các chuyên gia cảnh báo nhiều nền tảng giao dịch vàng trực tuyến không được cấp phép, thiếu dự trữ vốn và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.
Vụ việc JWR cho thấy “cơn sốt vàng” trong kỷ nguyên số có thể nhanh chóng biến kênh trú ẩn an toàn thành rủi ro tài chính khổng lồ.
Thiên Trang (TH)
#đầu tư vàng #Trung Quốc #JWR #sụp đổ #thiệt hại

