AI “xóa sổ” tổng tài phim ngắn, thu nhập sụp đổ

Làn sóng AI đang khiến diễn viên phim ngắn Trung Quốc mất việc hàng loạt, thu nhập trăm triệu mỗi tháng bốc hơi, buộc nhiều người rẽ hướng đầy bất ngờ.

Thiên Trang (TH)
Làn sóng trí tuệ nhân tạo đang tạo ra cú sốc lớn trong ngành công nghiệp phim ngắn Trung Quốc khi hàng loạt diễn viên từng nổi danh với vai “tổng tài” bất ngờ rơi vào cảnh thất nghiệp, đánh dấu bước ngoặt khắc nghiệt của thị trường giải trí số.
Chỉ trong vài năm, thị trường này đã bùng nổ từ quy mô gần 1 tỷ nhân dân tệ năm 2020 lên hơn 50,4 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024, tạo ra “mỏ vàng” giúp nhiều gương mặt vô danh kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng nhờ lịch quay dày đặc.
Tuy nhiên, khi AI bắt đầu tham gia sâu vào quá trình sản xuất, các nhà làm phim nhanh chóng chuyển hướng vì chi phí thấp hơn gấp nhiều lần, khiến những diễn viên từng “hô mưa gọi gió” gần như bị thay thế hoàn toàn chỉ sau một mùa cao điểm.
Trường hợp của Trương Tiểu Lỗi, nam diễn viên 28 tuổi từng đóng gần 200 phim ngắn và kiếm tới 40.000 nhân dân tệ mỗi tháng, cho thấy rõ sự đảo chiều khi anh buộc phải rời thành phố về quê đầu tư nông nghiệp để mưu sinh.
Không chỉ riêng một cá nhân, nhiều diễn viên kỳ cựu khác như Ngô Duy Bân hay Trần Vũ Tịch cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi hợp đồng bị cắt giảm, dự án đóng băng và thu nhập gần như về con số 0 chỉ trong thời gian ngắn.
Nguyên nhân cốt lõi nằm ở bài toán chi phí khi sản xuất phim bằng AI chỉ tốn khoảng 100.000 nhân dân tệ cho 80 tập, bằng 1/4 so với phương pháp truyền thống và gần như không cần đến diễn viên hay trường quay.
Điều này khiến chuỗi giá trị ngành nội dung bị tái cấu trúc mạnh mẽ, khi máy móc có thể mô phỏng hình ảnh, giọng nói con người với chi phí rẻ, trong khi người thật lại trở thành “gánh nặng” tài chính đối với nhà sản xuất.
Dù vậy, các chuyên gia cho rằng AI khó thay thế hoàn toàn diễn viên ở những vai diễn có chiều sâu cảm xúc, nhưng để tồn tại, nghệ sĩ buộc phải nâng cao kỹ năng và thích nghi nhanh nếu không muốn bị đào thải khỏi cuộc chơi khắc nghiệt này.
#AI #phim ngắn #diễn viên #Trung Quốc #giải trí #thị trường

