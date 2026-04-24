Cố vấn AI 1 USD mỗi ngày, món hời hay cú lừa

Số hóa - Xe

Cố vấn AI 1 USD mỗi ngày, món hời hay cú lừa

Mô hình “cố vấn AI cá nhân” giá rẻ đang gây sốt, nhưng đằng sau lời hứa tiếp cận tri thức 24/7 là hàng loạt rủi ro về độ tin cậy và đạo đức.

Thiên Trang (TH)
Một startup mang tên Onix đang gây chú ý khi giới thiệu mô hình “cố vấn AI cá nhân”, cho phép người dùng trò chuyện với phiên bản số hóa của các chuyên gia chỉ với chi phí chưa tới 1 USD mỗi ngày.
Một startup mang tên Onix đang gây chú ý khi giới thiệu mô hình “cố vấn AI cá nhân”, cho phép người dùng trò chuyện với phiên bản số hóa của các chuyên gia chỉ với chi phí chưa tới 1 USD mỗi ngày.
Ý tưởng này được ví như “Substack của chatbot”, nơi tri thức cá nhân có thể được đóng gói, nhân bản và thương mại hóa nhờ sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.
Ý tưởng này được ví như “Substack của chatbot”, nơi tri thức cá nhân có thể được đóng gói, nhân bản và thương mại hóa nhờ sức mạnh của trí tuệ nhân tạo.
Các chatbot trên nền tảng được huấn luyện từ dữ liệu, kiến thức và phong cách giao tiếp của chính chuyên gia, nhằm tạo cảm giác giống như một buổi tư vấn thực thụ.
Các chatbot trên nền tảng được huấn luyện từ dữ liệu, kiến thức và phong cách giao tiếp của chính chuyên gia, nhằm tạo cảm giác giống như một buổi tư vấn thực thụ.
Điểm hấp dẫn lớn nhất nằm ở chi phí, khi người dùng chỉ cần trả vài trăm USD mỗi năm thay vì hàng trăm USD mỗi giờ cho một buổi tư vấn trực tiếp.
Điểm hấp dẫn lớn nhất nằm ở chi phí, khi người dùng chỉ cần trả vài trăm USD mỗi năm thay vì hàng trăm USD mỗi giờ cho một buổi tư vấn trực tiếp.
Tuy nhiên, trải nghiệm thử nghiệm cho thấy hệ thống vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bao gồm việc trả lời sai lệch hoặc “bịa” thông tin khi bị hỏi ngoài phạm vi chuyên môn.
Tuy nhiên, trải nghiệm thử nghiệm cho thấy hệ thống vẫn tồn tại nhiều hạn chế, bao gồm việc trả lời sai lệch hoặc “bịa” thông tin khi bị hỏi ngoài phạm vi chuyên môn.
Ngoài ra, nguy cơ xung đột lợi ích cũng xuất hiện khi một số chatbot có xu hướng gợi ý sản phẩm do chính chuyên gia phát triển, làm dấy lên lo ngại về tính khách quan.
Ngoài ra, nguy cơ xung đột lợi ích cũng xuất hiện khi một số chatbot có xu hướng gợi ý sản phẩm do chính chuyên gia phát triển, làm dấy lên lo ngại về tính khách quan.
Các chuyên gia như Robert Wachter cho rằng mô hình này có tiềm năng trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, nhưng cần giám sát chặt chẽ để tránh vượt quá giới hạn tư vấn.
Các chuyên gia như Robert Wachter cho rằng mô hình này có tiềm năng trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực, nhưng cần giám sát chặt chẽ để tránh vượt quá giới hạn tư vấn.
Dù mở ra cơ hội tiếp cận tri thức dễ dàng hơn, “cố vấn AI” vẫn đặt ra câu hỏi lớn về niềm tin, bởi khi sai sót xảy ra, hệ quả có thể bị khuếch đại trên quy mô lớn hơn nhiều so với con người.
Dù mở ra cơ hội tiếp cận tri thức dễ dàng hơn, “cố vấn AI” vẫn đặt ra câu hỏi lớn về niềm tin, bởi khi sai sót xảy ra, hệ quả có thể bị khuếch đại trên quy mô lớn hơn nhiều so với con người.
Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
Thiên Trang (TH)
