Ái nữ tài năng, xinh đẹp của chủ bản hit "Nhớ về em"

Cộng đồng trẻ

Ái nữ tài năng, xinh đẹp của chủ bản hit "Nhớ về em"

Alena con gái ca sĩ Jimmii Nguyễn bắt đầu tự học sáng tác, chơi được nhiều loại nhạc cụ và đang cùng bạn bè thành lập một ban nhạc nhỏ.

Thiên Anh
Alena (tên thật là Long Anh), sinh năm 2006, là con gái đầu lòng của nghệ sĩ Jimmii Nguyễn. Ngay từ nhỏ, cô nàng đã sớm bộc lộ niềm đam mê âm nhạc.
Alena thường theo chân bố mẹ đi biểu diễn, từ đó tự học hát, sáng tác và trình diễn.
Nhận thấy năng khiếu và đam mê của con, vợ chồng Jimmii Nguyễn hết lòng ủng hộ. Alena bắt đầu tự học sáng tác, chơi được nhiều loại nhạc cụ và đang cùng bạn bè thành lập một ban nhạc nhỏ, biểu diễn định kỳ tại các không gian nghệ thuật.
Alena lần đầu xuất hiện trước công chúng tại live concert kỷ niệm 30 năm ca hát của Jimmii Nguyễn. Sau đó, cô có dịp đứng chung sân khấu cùng gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu và con gái Cece Trương.
Chính những trải nghiệm quý giá đó đã củng cố quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật một cách nghiêm túc của Alena.
Ngày 12/8, Alena cũng vừa đón nhận tin vui khi đỗ vào Nhạc viện TP.HCM, chuyên ngành Lý luận – Sáng tác – Chỉ.
Ca sĩ Ngọc Phạm (mẹ của Alena) tự hào chia sẻ trên Dân Việt: “Tôi rất vui vì dù được nuông chiều và sống trong điều kiện đầy đủ, con vẫn không ỷ lại hay đua đòi. Alena sống khiêm tốn, lễ phép và luôn nỗ lực học hỏi để phát triển bản thân".
Danh ca Jimmii Nguyễn cũng từng tâm sự rằng, con gái thừa hưởng niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, có khả năng chơi nhiều nhạc cụ.
Trong dịp sinh nhật 18 tuổi của con gái, danh ca Jimmii Nguyễn đã tặng Alena chiếc trống điện tử phiên bản giới hạn mà anh đã dành nhiều thời gian tìm kiếm, đặt hàng từ Australia.
Alena chia sẻ trên Dân Việt, cô mong muốn trở thành một nghệ sỹ văn minh như bố mẹ, đam mê âm nhạc, sáng tác và cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Ảnh sử dụng trong bài: Dân Việt, Arttimes.
Thiên Anh
#Alena #Jimmii Nguyễn #âm nhạc trẻ #sáng tác nhạc #ban nhạc trẻ #ca sĩ trẻ

