Trung Quốc cảnh báo “bong bóng” robot hình nhân

Số hóa

Trung Quốc cảnh báo “bong bóng” robot hình nhân

NDRC siết chặt quản lý ngành robot hình nhân trước nguy cơ sao chép tràn lan và đầu tư quá nóng.

Bắc Kinh cảnh báo ngành robot hình nhân đang phát triển quá nóng với hàng trăm doanh nghiệp tham gia.
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) - cơ quan đầu não về hoạch định chiến lược kinh tế, lo ngại tình trạng sản phẩm sao chép tràn lan sẽ kìm hãm sáng tạo và R&amp;D thực chất.
Người phát ngôn Lý Siêu nhấn mạnh cần cân bằng tốc độ phát triển và nguy cơ bong bóng.
Cơn sốt bùng nổ sau màn trình diễn robot Unitree tại Gala Lễ hội Mùa xuân năm nay.
Các startup như AgiBot, Galbot liên tục gây chú ý với video robot chạy, đấu võ, pha cà phê.
Chỉ số Robot nhân hình Trung Quốc Solactive tăng gần 30%, Citigroup dự báo thị trường 7 nghìn tỷ USD năm 2050.
Chính phủ sẽ thiết lập cơ chế sàng lọc nghiêm ngặt, tập trung vào công nghệ lõi và hạ tầng chung.
Cổ phiếu UBTech Robotics tăng hơn 4%, cho thấy niềm tin vào các doanh nghiệp đầu ngành.
#robot hình nhân #NDRC #bong bóng #công nghệ #startup #đầu tư

