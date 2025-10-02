Hà Nội

90 phần trăm kỹ sư công nghệ đã dùng AI trong công việc

Số hóa

90 phần trăm kỹ sư công nghệ đã dùng AI trong công việc

Báo cáo mới từ Google cho thấy 90% kỹ sư công nghệ toàn cầu đã sử dụng AI, nhưng thị trường việc làm lại hẹp dần cho người mới vào nghề.

Thiên Trang (th)
Một nghiên cứu từ DORA thuộc Google khảo sát 5.000 chuyên gia cho thấy 90% đang dùng AI trong công việc, tăng 14% so với năm ngoái.
AI được ứng dụng nhiều nhất trong việc viết và chỉnh sửa mã, giúp tăng tốc quy trình phát triển phần mềm.
Tại chính Google, hầu hết kỹ sư đã dùng Gemini Code Assist trong lập trình và soạn tài liệu.
Tuy vậy, mức độ tin tưởng còn thấp khi chỉ 20% lập trình viên hoàn toàn tin vào chất lượng mã do AI tạo ra.
Khoảng 31% thừa nhận AI chỉ cải thiện đôi chút, trong khi 30% cho rằng không có thay đổi rõ rệt.
Thị trường việc làm công nghệ lại nghịch lý khi cơ hội cho người mới ngày càng ít đi.
Theo dữ liệu, số tin tuyển dụng kỹ sư phần mềm đã giảm đến 71% chỉ trong ba năm qua.
Các chuyên gia nhận định AI chỉ thay thế công việc lặp lại, còn tư duy chiến lược của con người vẫn là yếu tố then chốt.
