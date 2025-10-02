90 phần trăm kỹ sư công nghệ đã dùng AI trong công việc

Báo cáo mới từ Google cho thấy 90% kỹ sư công nghệ toàn cầu đã sử dụng AI, nhưng thị trường việc làm lại hẹp dần cho người mới vào nghề.



