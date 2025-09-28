Cosplay Ai Haibara phiên bản trưởng thành gây sốt mạng

Nữ coser AHSP tái hiện hình tượng Ai Haibara trưởng thành trong Thám tử lừng danh Conan, mang đến nhan sắc quyến rũ và bí ẩn khiến fan bùng nổ cảm xúc.
Bên cạnh kết quả ấn tượng, Trân Phạm (Banni) còn gây chú với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cân đối và đặc biệt là đôi chân dài hút mắt chẳng kém gì Hoa hậu.
Bên cạnh kết quả ấn tượng, Trân Phạm (Banni) còn gây chú với vẻ ngoài xinh đẹp, vóc dáng cân đối và đặc biệt là đôi chân dài hút mắt chẳng kém gì Hoa hậu.
Ngọt, chua, mặn hòa quyện trong từng hũ nhỏ, yaourt muối Đà Nẵng chinh phục cả người địa phương lẫn du khách bởi sự khác biệt đầy thú vị.
Trong chuyến đi Melbourne (Australia), Diva Thanh Lam chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc bên ông xã – bác sĩ Bùi Tiến Hùng.
Trong tuần mới, 3 con giáp sẽ bước vào giai đoạn đặc biệt, được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống rực rỡ.
Quân Nga đang tiến vào làng Yampol, kiểm soát một đoạn đường sắt, tạo thế bao vây Seversk và Lyman; đồng thời mở thêm mặt trận mới trên chiến trường Ukraine.
Chiếc đầu ngựa La Mã bằng đồng 2.000 năm tuổi này làm thay đổi lịch sử La Mã cổ đại tại một bang ở Đức.
Cloudflare tiết lộ gần 1/3 lưu lượng internet đến từ bot, làm dấy lên lo ngại về “thuyết internet chết” và sự suy tàn tính chân thực trên môi trường số.
Loài hải ly khổng lồ Castoroides từng sinh sống ở Bắc Mỹ trong kỷ Băng hà, mang đến nhiều bí ẩn hấp dẫn về một sinh vật gắn liền với môi trường nước và rừng cổ.
Ngoài màu sơn ngoại thất trắng, chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Series II còn được hãng độ xe Keyvany trang bị thêm bộ body kit thân rộng độc đáo.
Chiếc xe sang Mercedes-Benz S450L mới có giá hơn 5 tỷ đồng được ca sỹ Trúc Nhân chọn lựa với màu sơn Ruby Black khá lạ mắt, thay vì màu đỏ Ruby như thường thấy.
Nga cố gắng mua lại hệ thống phòng không S-400 từ Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh nước này cần bổ sung thêm các hệ thống phòng không mới.
Đập thủy điện Dashixia tại Tân Cương, cao 247 mét, ứng dụng AI và công nghệ số hóa, giúp tiết kiệm 600.000 tấn than và giảm 2,4 triệu tấn CO2 mỗi năm.
Mới đây tại TP.HCM, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ xuất hiện trên chiếc xe thể thao Porsche 911 997 độ cực kỳ độc lạ theo phong cách off-road.
Quyên Qui sở hữu vòng 1 đầy đặn và quyến rũ trở thành điểm nhấn giúp mỹ nhân này nổi bật, luôn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đánh bại quân Ukraine tại hồ chứa nước Kleban-Bykskoye; vượt sông Krivoy và tiến vào vùng ngoại ô phía nam của Konstantinovka.
Ở tuổi U50 mà nahn sắc như U20, 'quốc sắc thiên hương' Tần Lam toát lên khí chất mỹ nhân hàng đầu.
Với số đo ba vòng 84-63-103 cm, vòng 3 chạm mốc 103 cm giúp Trương Võ Huyền Trân trở thành một trong những hot girl có hình thể "khủng" nhất hiện nay.
Mới đây, NTK Vân Anh Đỗ chia sẻ tình huống mình gặp phải khi đi ăn ốc. Cô nàng cho biết mình nuốt nguyên chiếc kim băng đang mở vào bụng.
Ngô Thùy Linh - nhân vật gây chú ý với series nấu ăn có 1 - 0 - 2. Mỗi ngày cô hóa thân thành một nhân vật từ các nước trên thế giới và nấu món ăn ở nước đó.
Trong khi người dân Thanh Hóa tất bật đưa tàu thuyền lên đường tránh trú bão số 10 (Bualoi) thì du khách vẫn vui chơi, tắm biển Sầm Sơn trước giờ bão đổ bộ.