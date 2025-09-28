Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cosplay Ai Haibara phiên bản trưởng thành gây sốt mạng

Số hóa

Cosplay Ai Haibara phiên bản trưởng thành gây sốt mạng

Nữ coser AHSP tái hiện hình tượng Ai Haibara trưởng thành trong Thám tử lừng danh Conan, mang đến nhan sắc quyến rũ và bí ẩn khiến fan bùng nổ cảm xúc.

Thiên Trang (Th)
Trong cộng đồng cosplay Trung Quốc, AHSP nổi tiếng với khả năng hóa thân ấn tượng và ngoại hình quyến rũ.
Trong cộng đồng cosplay Trung Quốc, AHSP nổi tiếng với khả năng hóa thân ấn tượng và ngoại hình quyến rũ.
Mới đây, cô gây sốt khi xuất hiện trong bộ ảnh cosplay Ai Haibara trưởng thành.
Mới đây, cô gây sốt khi xuất hiện trong bộ ảnh cosplay Ai Haibara trưởng thành.
Nhan sắc lạnh lùng và bí ẩn của nhân vật được tái hiện một cách chân thực và đầy sức hút.
Nhan sắc lạnh lùng và bí ẩn của nhân vật được tái hiện một cách chân thực và đầy sức hút.
Ai Haibara vốn là nhà khoa học thiên tài Miyano Shiho, người tạo ra APTX 4869.
Ai Haibara vốn là nhà khoa học thiên tài Miyano Shiho, người tạo ra APTX 4869.
Sau khi teo nhỏ thành cô bé, Haibara luôn là nhân vật được fan Conan yêu mến.
Sau khi teo nhỏ thành cô bé, Haibara luôn là nhân vật được fan Conan yêu mến.
Trong tưởng tượng của nhiều người, phiên bản trưởng thành của cô gợi cảm và sắc sảo hơn.
Trong tưởng tượng của nhiều người, phiên bản trưởng thành của cô gợi cảm và sắc sảo hơn.
AHSP đã khéo léo tái hiện mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh và thần thái lạnh lùng.
AHSP đã khéo léo tái hiện mái tóc nâu đỏ, đôi mắt xanh và thần thái lạnh lùng.
Hình ảnh cosplay của cô được fan khen ngợi là vừa thông minh, vừa quyến rũ.
Hình ảnh cosplay của cô được fan khen ngợi là vừa thông minh, vừa quyến rũ.
Mời quý độc giả xem thêm video: Khi livestream trở thành ngành kinh tế: Sau bùng nổ là phải siết chặt | VTV24
Thiên Trang (Th)
#Ai Haibara #cosplay #AHSP #Thám tử lừng danh Conan #miyano shiho #cosplay trưởng thành

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT