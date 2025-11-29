Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
9 mảnh đất vàng vợ chồng Thẩm mỹ viện Mailisa đã mua hết

Bất động sản

9 mảnh đất vàng vợ chồng Thẩm mỹ viện Mailisa đã mua hết

Trước khi bị khởi tố, Phan Thị Mai từng tiết lộ đã chi hàng nghìn tỷ đồng mua đất và xây tòa nhà riêng cho hệ thống thẩm mỹ thay vì thuê mặt bằng.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, thẩm mỹ viện Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động trên toàn hệ thống. Đây là bài đăng đầu tiên của thương hiệu kể từ khi chủ nhân - vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - bị khởi tố, bắt tạm giam và thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh: FBNV
Mới đây, thẩm mỹ viện Mailisa thông báo tạm ngừng hoạt động trên toàn hệ thống. Đây là bài đăng đầu tiên của thương hiệu kể từ khi chủ nhân - vợ chồng Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh - bị khởi tố, bắt tạm giam và thu hồi 162 sản phẩm mỹ phẩm. Ảnh: FBNV
Trước khi bị bắt, vợ chồng Mailisa từng khoe trên clip và livestream về những chi nhánh trên khắp cả nước là toà nhà hoành tráng, những màn khai trương rình rang. Ảnh: FBNV
Trước khi bị bắt, vợ chồng Mailisa từng khoe trên clip và livestream về những chi nhánh trên khắp cả nước là toà nhà hoành tráng, những màn khai trương rình rang. Ảnh: FBNV
Trong một đoạn chia sẻ trên mạng xã hội hồi tháng 9 năm ngoái, Phan Thị Mai khẳng định 16 trong số các chi nhánh này là nhà do bà sở hữu, không thuê mặt bằng. Ảnh: Mailisa
Trong một đoạn chia sẻ trên mạng xã hội hồi tháng 9 năm ngoái, Phan Thị Mai khẳng định 16 trong số các chi nhánh này là nhà do bà sở hữu, không thuê mặt bằng. Ảnh: Mailisa
Tuy nhiên, đến giữa tháng 11, sau khi Bộ Công an tiến hành kiểm tra hệ thống, số lượng chi nhánh Mailisa giảm mạnh. Trang fanpage chính thức và website chỉ giới thiệu 9 cơ sở. Ảnh chụp màn hình
Tuy nhiên, đến giữa tháng 11, sau khi Bộ Công an tiến hành kiểm tra hệ thống, số lượng chi nhánh Mailisa giảm mạnh. Trang fanpage chính thức và website chỉ giới thiệu 9 cơ sở. Ảnh chụp màn hình
Tại TP HCM, chi nhánh của Mailisa tọa lạc tại 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (phường Phú Nhuận) với quy mô tòa nhà cao 9 tầng. Ảnh chụp màn hình
Tại TP HCM, chi nhánh của Mailisa tọa lạc tại 86-88-92 Huỳnh Văn Bánh (phường Phú Nhuận) với quy mô tòa nhà cao 9 tầng. Ảnh chụp màn hình
Đây là tuyến phố thương mại sầm uất, mật độ dân cư cao và nằm trong nhóm khu vực có giá đất đắt đỏ nhất TP HCM, ước tính khoảng 300 triệu đồng/m2. Ảnh: Người lao động
Đây là tuyến phố thương mại sầm uất, mật độ dân cư cao và nằm trong nhóm khu vực có giá đất đắt đỏ nhất TP HCM, ước tính khoảng 300 triệu đồng/m2. Ảnh: Người lao động
Tại Hà Nội, Mailisa đặt chi nhánh tại số 6 Nguyễn Khánh Toàn (phường Cầu Giấy). Ảnh: chụp màn hình
Tại Hà Nội, Mailisa đặt chi nhánh tại số 6 Nguyễn Khánh Toàn (phường Cầu Giấy). Ảnh: chụp màn hình
Đây là khu vực phát triển mạnh về thương mại, văn phòng, thu hút dân cư trung lưu - thượng lưu, giá đất dao động khoảng 300-500 triệu đồng/m2, tùy vị trí. Ảnh: Vietnamnet
Đây là khu vực phát triển mạnh về thương mại, văn phòng, thu hút dân cư trung lưu - thượng lưu, giá đất dao động khoảng 300-500 triệu đồng/m2, tùy vị trí. Ảnh: Vietnamnet
Tại Đà Nẵng, Mailisa sở hữu căn nhà 15 tầng tại 97 Nguyễn Văn Linh, rộng khoảng 10 m mặt tiền và dài hơn 20 m. Ảnh: Mailisa
Tại Đà Nẵng, Mailisa sở hữu căn nhà 15 tầng tại 97 Nguyễn Văn Linh, rộng khoảng 10 m mặt tiền và dài hơn 20 m. Ảnh: Mailisa
Phan Thị Mai từng tiết lộ đã mua tài sản này với giá hơn 100 tỷ đồng. Nếu cho thuê, bà ước tính mức giá có thể đạt 400-500 triệu đồng/tháng. Ảnh chụp màn hình
Phan Thị Mai từng tiết lộ đã mua tài sản này với giá hơn 100 tỷ đồng. Nếu cho thuê, bà ước tính mức giá có thể đạt 400-500 triệu đồng/tháng. Ảnh chụp màn hình
Thẩm mỹ viện Mailisa tại E3/16 Tổ 32, Khu phố Bình Thuận 2, Đ. D8, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương (cũ), nay là TP HCM). Ảnh chụp màn hình
Thẩm mỹ viện Mailisa tại E3/16 Tổ 32, Khu phố Bình Thuận 2, Đ. D8, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương (cũ), nay là TP HCM). Ảnh chụp màn hình
Thẩm Mỹ Viện Mailisa tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, có địa chỉ tại số 69-71 Ngô Quyền. Ảnh chụp màn hình
Thẩm Mỹ Viện Mailisa tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, có địa chỉ tại số 69-71 Ngô Quyền. Ảnh chụp màn hình
Tại Nha Trang, thẩm mỹ viện Mailisa ở số 69/1 Tô Hiến Thành, Phường Tân Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh chụp màn hình
Tại Nha Trang, thẩm mỹ viện Mailisa ở số 69/1 Tô Hiến Thành, Phường Tân Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh chụp màn hình
Tại Nha Trang, thẩm mỹ viện Mailisa ở số 69/1 Tô Hiến Thành, Phường Tân Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh chụp màn hình
Tại Nha Trang, thẩm mỹ viện Mailisa ở số 69/1 Tô Hiến Thành, Phường Tân Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh chụp màn hình
Thẩm mỹ Viện Mailisa tại Cần Thơ. Ảnh chụp màn hình
Thẩm mỹ Viện Mailisa tại Cần Thơ. Ảnh chụp màn hình
Mailisa tại số 99 Lê Hồng Phong, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Mailisa
Mailisa tại số 99 Lê Hồng Phong, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Mailisa
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Chiến dịch điều tra thẩm mỹ viện Mailisa #Mua bán đất đai và tài sản của Mailisa #Hệ thống chi nhánh và quy mô bất động sản #Chính sách tạm ngừng hoạt động sau khởi tố #Tình hình pháp lý và xử lý vi phạm của Mailisa #Giá đất và phát triển thương mại tại TP HCM và Hà Nội

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT