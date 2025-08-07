5 cách cải thiện chai chân hiệu quả

Phần lớn các trường hợp chai chân gây khó chịu và mất thẩm mỹ. Nếu không giải quyết kịp thời, các vết chai có thể gây đau đớn.

Có thể áp dụng một số mẹo cải thiện chai chân tại nhà như sau:

Sử dụng chanh tươi

Chanh là nguyên liệu quen thuộc có trong căn bếp của mọi gia đình. Nhiều người dùng chanh để làm sạch và khử mùi hôi chân. Nhưng ít ai biết rằng, đây cũng là phương pháp để loại bỏ chai sần. Đặt một lát chanh trên phần da chai cứng, dùng băng bó lại và để qua đêm. Axit trong chanh có tác dụng làm mềm và làm mờ nhanh chóng những vết chai.

Sử dụng dứa

Một trong những tác dụng của enzyme bromelain có trong dứa là loại bỏ mô chết ở trên da. Hơn nữa, sau khi axit bào mòn lớp dày sừng, các vitamin, đặc biệt là vitamin C từ loại quả này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi da. Vì thế, dùng dứa đắp lên vùng da bị chai ở bàn chân giúp giảm tình trạng chai chân mà không gây xót.

Sử dụng bột yến mạch

Bột yến mạch là một nguyên liệu lành tính và có hương thơm dịu nhẹ, được nhiều người sử dụng để cải thiện tình trạng chân bị chai. Dùng bột yến mạch pha với nước cho sệt lại, kiên trì mát xa lòng bàn chân bằng hỗn hợp đó. Các vitamin và khoáng chất từ yến mạch sẽ giúp da chân không bị khô, loại bỏ các vết chai sần.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Sử dụng bột nghệ

Bên cạnh bột yến mạch, tinh bột nghệ cũng là phương pháp chăm sóc da được nhiều chị em tin dùng. Với đặc tính kháng khuẩn tự nhiên, nghệ sẽ sát khuẩn và bảo vệ da khỏi vi khuẩn gây bệnh, đồng thời loại bỏ phần da dày và cứng ở gan bàn chân. Để nâng cao khả năng làm dịu da, nên kết hợp tinh bột nghệ với mật ong. Chỉ sau một đêm đắp hỗn hợp này và rửa sạch bằng nước ấm, sẽ thấy làn da ở lòng bàn chân được cải thiện đáng kể.

Sử dụng axit salicylic

Ngoài những nguyên liệu lành tính từ thiên nhiên, axit salicylic cũng là một gợi ý nếu bạn đang muốn loại bỏ cục chai dưới lòng bàn chân. Đây là một hợp chất quan trọng thuộc nhóm BHA, có tác dụng đặc trị chứng tăng sừng khu nhú ở gan bàn chân. Bôi axit salicylic sẽ làm lớp sừng tróc ra, các vết chai chân sẽ không còn xuất hiện.