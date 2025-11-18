Hà Nội

Sống đạo

4 vị khách này ghé nhà, tương lai gia đình rất tốt đẹp

Những người như thế đều là “quý nhân” của bạn. Họ mang năng lượng tích cực, giúp cuộc sống của bạn thêm may mắn và ngày càng hưng thịnh.

Theo phunumoi.net.vn

Trong cuộc sống, chất lượng các mối quan hệ xung quanh ta thường quyết định chất lượng cuộc đời ta. Khi trong nhà bạn thường xuyên xuất hiện 4 kiểu “khách” dưới đây, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống đang âm thầm trở nên thuận lợi và hanh thông hơn.

Hãy dạy con: Nếu xung quanh con có những người như thế này, con hãy giữ họ thật kỹ vì họ là những người “mang phúc” đến cho cuộc đời con.

Ảnh minh hoạ

1. Người luôn mỉm cười, đem lại năng lượng tích cực

Một người hay cười không phải vì cuộc sống họ không có khó khăn, mà vì họ biết nhìn vào mặt sáng của mọi việc. Ở bên họ, con sẽ thấy lòng nhẹ nhõm, học được cách đối diện vấn đề bằng sự bình tĩnh và lạc quan.Người hay cười giống như ánh mặt trời, sưởi ấm người khác mà chẳng cần nói nhiều. Cha mẹ hãy dạy con biết trân trọng những người như thế vì họ không chỉ mang lại niềm vui, mà còn giúp con mạnh mẽ hơn.

2. Vị khách biết chia sẻ: cơ hội và nguồn lực theo nhau mà đến

Nhiều lúc chúng ta gặp bế tắc không phải vì thiếu năng lực, mà vì thiếu người chỉ đường. Khi một người biết chia sẻ đến thăm nhà, những hiểu biết và góc nhìn sắc sảo của họ có thể giúp bạn “bừng tỉnh”, mở ra hướng đi rõ ràng hơn. Họ mang đến cơ hội, sự dẫn dắt và cả niềm tin vào tương lai. Tuy vậy, khi cơ hội đến, ta vẫn cần tỉnh táo chọn lọc, tránh chạy theo một cách mù quáng.

Dạy con: Một người sẵn lòng chia sẻ không sợ người khác giỏi hơn mình, mà mong ai cũng cùng tiến. Ở bên họ, con sẽ học được tinh thần cởi mở, khiêm tốn và biết ơn. Người biết chia sẻ có thể gợi ý cho con những hướng đi mới, truyền cảm hứng để con khám phá năng lực của bản thân. Hãy nói với con rằng: cơ hội không chỉ đến từ may mắn, mà đến từ việc con biết lắng nghe và trân trọng người khác.

3. Người có lễ độ, dạy con biết tôn trọng và tự trọng

Những vị khách lịch thiệp luôn cư xử đúng mực, không tò mò đời tư, không xen vào chuyện riêng. Sự hiện diện của họ khiến bạn cảm thấy được tôn trọng và thoải mái. Họ có nền tảng văn hóa tốt, cách nghĩ chuẩn mực và thường đưa ra những lời khuyên tích cực. Gặp gỡ họ giúp bạn trở nên điềm tĩnh, chín chắn và giúp gia đình giữ được bầu không khí yên hòa.

Một người biết chào hỏi, biết cảm ơn, biết xin lỗi chính là người mang đến sự bình an. Cha mẹ dạy con từ nhỏ rằng: “Lễ phép không làm con thấp đi, mà làm con được tôn trọng hơn”. Những người lịch sự sẽ giúp con thấy rằng giao tiếp không cần lớn tiếng mới có sức mạnh. Ở cạnh họ, con học được sự chừng mực, lòng tự trọng và cách đối nhân xử thế đúng mực.

4. Người biết lắng nghe giúp con trưởng thành trong tĩnh lặng

Không phải ai cũng kiên nhẫn lắng nghe con nói. Nhưng nếu con có một người bạn chịu ngồi nghe con kể chuyện, không phán xét, không cắt lời, đó là một món quà quý giá.Người biết lắng nghe không chỉ nghe bằng tai, mà còn bằng lòng. Họ giúp con soi lại mình, giúp con bình tĩnh hơn khi gặp khó khăn. Hãy dạy con cũng trở thành một người biết lắng nghe vì người biết lắng nghe luôn được người khác tin cậy và yêu quý.

Người xưa nói, “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Trong hành trình trưởng thành, bạn bè chính là tấm gương phản chiếu con người ta. Cha mẹ không thể chọn bạn thay con, nhưng có thể dạy con biết phân biệt ai là người đáng để gần gũi, ai là người nên giữ khoảng cách.

Hãy nói với con: “Con hãy ở bên những người làm con thấy nhẹ lòng, muốn trở nên tốt hơn chứ không phải những người khiến con phải cố gắng chứng minh mình".

Người hay cười giúp con vui vẻ, người biết chia sẻ giúp con mở mang, người có lễ độ dạy con tôn trọng, người biết lắng nghe khiến con thêm bình tĩnh. Khi con biết trân trọng bốn kiểu người này và cố gắng trở thành một trong số họ cuộc đời con sẽ tự khắc ‘vượng’ lên bằng chính nhân cách của mình.

phunumoi.net.vn
#dạy con

