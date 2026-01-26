Hà Nội

4 nhân vật Windows 98 khiến dân 8x, 9x bồi hồi

Số hóa

Hình ảnh trợ lý quen thuộc trên Windows 98, XP bất ngờ xuất hiện lại, khiến dân 8x, 9x ùa về ký ức phòng máy gần 30 năm trước.

Thiên Trang (TH)
Trên Facebook, hình ảnh 4 nhân vật trợ lý Windows đời cũ bất ngờ xuất hiện lại gây sốt cộng đồng.
Với thế hệ 8x, 9x, đây là “công tắc ký ức” gợi nhớ thời phòng máy, chuột bi và màn hình CRT.
Những nhân vật hoạt hình từng là bạn đồng hành khi gõ Word, tìm file hay học cách dùng máy tính.
Bình luận hoài niệm xuất hiện dày đặc, nhiều người nhắc đến “cây ghim bấm” từng gắn bó với Win 98.
Ký ức lan sang cả hệ sinh thái PC cổ điển với Windows khởi động chậm, tiếng ổ cứng quay rì rì.
Những tựa game như Age of Empires, Red Alert, Diablo, Half Life hay Pikachu từng là cả bầu trời giải trí.
Ngày đó, ổ cứng vài GB, RAM tính bằng MB nhưng cảm giác khám phá lại vô cùng mới mẻ.
Chỉ cần 4 nhân vật quen mặt xuất hiện, cả một thế hệ giật mình nhận ra ký ức vẫn còn nguyên vẹn.
#Windows 98 #kỷ niệm #trợ lý Windows #phòng máy #game cổ #8x 9x

