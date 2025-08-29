4 năm đeo kính áp tròng, người phụ nữ loét giác mạc phải nhập viện

Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận một trường hợp người bệnh nữ 20 tuổi (phường Yên Tử - Quảng Ninh) nhập viện do cộm nhức, đỏ mắt, nhìn kém.

Hình ảnh mắt bệnh nhân trước điều trị sau điều trị' - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán loét giác mạc do nhiễm khuẩn, nguyên nhân liên quan đến việc đeo kính áp tròng.

Theo người bệnh cho biết, bản thân bị cận nhưng do đặc thù công việc, người bệnh sử dụng kính áp tròng cả ngày và chỉ tháo ra khi đi ngủ. Người bệnh đã duy trì việc thường xuyên đeo kính áp tròng được 4 năm nay.

Theo ThS.BS Đặng Thị Phương, Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, việc đeo kính áp tròng thường xuyên mà không đảm bảo vệ sinh hoặc sử dụng loại kính áp tròng kém chất lượng là những yếu tố nguy cơ gây viêm giác mạc, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây loét giác mạc, sẹo giác mạc, suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

Hiện sau điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, tình trạng mắt được cải thiện, nhưng cần theo dõi chặt chẽ tránh ảnh hưởng đến thị lực về sau.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC