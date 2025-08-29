Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

4 năm đeo kính áp tròng, người phụ nữ loét giác mạc phải nhập viện

Người bệnh được chẩn đoán loét giác mạc do nhiễm khuẩn, nguyên nhân liên quan đến việc đeo kính áp tròng.

Thúy Nga

Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận một trường hợp người bệnh nữ 20 tuổi (phường Yên Tử - Quảng Ninh) nhập viện do cộm nhức, đỏ mắt, nhìn kém.

leoet-giac-mac.jpg
Hình ảnh mắt bệnh nhân trước điều trị sau điều trị' - Ảnh BVCC

Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán loét giác mạc do nhiễm khuẩn, nguyên nhân liên quan đến việc đeo kính áp tròng.

Theo người bệnh cho biết, bản thân bị cận nhưng do đặc thù công việc, người bệnh sử dụng kính áp tròng cả ngày và chỉ tháo ra khi đi ngủ. Người bệnh đã duy trì việc thường xuyên đeo kính áp tròng được 4 năm nay.

Theo ThS.BS Đặng Thị Phương, Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, việc đeo kính áp tròng thường xuyên mà không đảm bảo vệ sinh hoặc sử dụng loại kính áp tròng kém chất lượng là những yếu tố nguy cơ gây viêm giác mạc, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây loét giác mạc, sẹo giác mạc, suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

Hiện sau điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, tình trạng mắt được cải thiện, nhưng cần theo dõi chặt chẽ tránh ảnh hưởng đến thị lực về sau.

loet-giac-mac.jpg
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

“Người dân khi sử dụng kính áp tròng cần tuân thủ hướng dẫn vệ sinh, không đeo quá lâu, không sử dụng chung kính với người khác và cần thay dung dịch ngâm kính hằng ngày.

Khi có biểu hiện đau, đỏ, cộm, mờ mắt cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời”, ThS.BS Đặng Thị Phương khuyến cáo.

#đeo kính áp tròng #viêm giác mạc #loét giác mạc #nguy cơ mù lòa #vệ sinh kính áp tròng #dùng kính áp tròng an toàn

Bài liên quan

Gia đình mới

Bé 6 tuổi thủng ruột vì... nuốt tăm tre dài 4cm

Bệnh nhi nhập viện vì đau bụng 2 ngày, cơn đau tăng dần và dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ kết luận bệnh nhân bị viêm phúc mạc do thủng ruột do dị vật tăm tre.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận bệnh nhi M.A.T. 6 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng ngày thứ hai, cơn đau tăng dần và dữ dội.

Ngay sau khi thăm khám, siêu âm và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhi được chẩn đoán viêm phúc mạc và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Xem chi tiết

Y học và đời sống

Tự mua thuốc cảm về uống, nữ bệnh nhân hoại tử da, nhiễm trùng huyết

Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhân nữ V.T.D, 26 tuổi (Lạng Sơn) trong tình trạng ngứa ngáy, sưng phù toàn thân, đỏ da, kèm theo loét niêm mạc miệng, mũi và viêm kết mạc mắt, sinh dục.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân đau răng và tự ý mua thuốc giảm đau tại hiệu thuốc gần nhà mà không thông báo với dược sĩ về tiền sử mắc Lupus ban đỏ đang điều trị. Ngày hôm sau, khi xuất hiện triệu chứng sốt, chị tiếp tục mua thuốc cảm về uống.

Sau một ngày dùng thuốc, bệnh nhân bắt đầu nổi ban đỏ, ngứa, sưng phù toàn thân và được đưa đến cơ sở y tế với chẩn đoán dị ứng thuốc. Dù được điều trị trong 7 ngày, tình trạng không cải thiện mà còn nặng thêm, chị được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Xem chi tiết

Làm đẹp

Bác sĩ mách cách phòng ngừa bệnh viêm kết mạc mùa xuân

Viêm kết mạc mùa xuân có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, đặc biệt với các bệnh như viêm mũi dị ứng, hen suyễn và bệnh chàm...

Viêm kết mạc mùa xuân là một bệnh lý về mắt do dị ứng, thường xảy ra vào thời điểm giao mùa xuân – hè, khi lượng phấn hoa và các chất gây dị ứng trong không khí gia tăng. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhất là trẻ nhỏ, gây ra không ít triệu chứng khó chịu, làm ảnh hưởng đến khả năng nhìn của người bệnh.

Viêm kết mạc mùa xuân là một bệnh lý mắt do dị ứng, thường xảy ra vào thời điểm giao mùa xuân – hè - Ảnh BVCC

Viêm kết mạc mùa xuân là một bệnh lý mắt do dị ứng, thường xảy ra vào thời điểm giao mùa xuân – hè - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Bí quyết chọn nước súc miệng

Bí quyết chọn nước súc miệng

Không chỉ giúp làm sạch khoang miệng, ngăn ngừa vi khuẩn và mang lại hơi thở thơm mát, nước súc miệng còn hỗ trợ phòng tránh nhiều bệnh lý nha khoa.