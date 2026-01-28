3.000 tấn thịt ốc ngâm hóa chất, hại sức khỏe thế nào?

Hơn 3 tấn ốc đã qua sơ chế, ngâm trong hóa chất công nghiệp nguy hiểm, bị bắt giữ tại TP HCM, cảnh báo về an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng.

Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP HCM vừa phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate, thường gọi là “thủy tinh lỏng” tại một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông (TP HCM).

Đây là loại hóa chất công nghiệp không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm vì gây tổn hại sức khỏe người tiêu dùng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu tại cơ sở, phục vụ việc ngâm ốc.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP HCM xác định, tất cả mẫu thịt ốc bươu thu giữ đều chứa Natri Silicate.

Hiện trường xưởng ngâm ốc bằng hóa chất bán ra thị trường quy mô lớn/Ảnh congan.com.vn

Theo cơ quan chuyên môn, Natri Silicate là hóa chất công nghiệp thường được sử dụng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, có tính kiềm mạnh, không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Việc sử dụng chất này có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa, gây kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu sử dụng lâu dài hoặc với hàm lượng lớn.

Vụ việc cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, xâm hại trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về những lỗ hổng trong công tác quản lý các cơ sở sơ chế nhỏ lẻ và hoạt động mua bán, sử dụng hóa chất công nghiệp.

Lực lượng chức năng phát hiện hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế đang được ngâm trong dung dịch Natri Silicate. Ảnh congan.com.vn

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, chuyên gia Công nghệ thực phẩm, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết: Đây là hành vi gian lận thương mại. Làm như vậy, người bán mới có lãi cao. Bởi lẽ, ốc ngâm hóa chất sẽ nặng thêm khoảng vài lạng mỗi cân. Trong khi đó, được ngâm hóa chất công nghiệp thì thời gian bảo quản cũng được lâu hơn. Qua ngày dùng không hết, loại ốc này lại được bỏ tủ lạnh hoặc cấp đông dùng kéo dài nhiều tháng, thậm chí cả năm chẳng sợ ôi hỏng.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, ăn ốc tẩm ướp hóa chất công nghiệp rất nguy hiểm cho sức khỏe. Hậu quả trước mắt có thể là bị rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thực phẩm. Nhưng về lâu dài, nếu ăn nhiều có thể dễ mắc bệnh mãn tính. Trong đó nguy cơ ung thư là điều không thể tránh khỏi.

Hóa chất công nghiệp vốn là những loại hóa chất thường được dùng sản xuất sơn, dệt nhuộm, công nghệ giấy. Trong các hóa chất này còn lẫn nhiều tạp chất nguy hại khác. Những loại hóa chất này đều có khuyến cáo sử dụng trong công nghiệp nhưng hòng trục lợi, một số gian thương vẫn mua và sử dụng sai mục đích.

Chuyên gia khuyến cáo, với những loại ốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhất là đã khêu sẵn như món bún ốc cần cảnh giác cao độ. Chỉ nên ăn ở những hàng quán mà mình thường xuyên ghé qua, nắm rõ được nguồn gốc được lấy và chế biến đảm bảo.

"Tốt nhất nên hạn chế tối đa ăn ngoài hàng quán vỉa hè vì có thể ăn phải ốc bẩn, ốc nhiễm sán, ốc cấp đông... Hoặc nếu có ăn cũng chỉ nên ăn ở những cửa hàng quen, uy tín, hiểu rõ quy trình nấu luộc. Nếu được, hãy tự mua ốc về làm, ghi nhớ đảm bảo thời gian ngâm ốc, sơ chế để loại bỏ bùn đất và ký sinh trùng để ăn ốc vừa ngon vừa sạch", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh đặc biệt nhấn mạnh.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ vi phạm về an toàn thực phẩm cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được tiếp nhận, xử lý theo quy định, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.