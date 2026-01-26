Đà Nẵng xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm dịp Tết Bính Ngọ 2026

Thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, Đội Quản lý thị trường số 5 đã đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường, tập trung vào các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, kho chứa hàng, điểm tập kết hàng hóa trong khu dân cư có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm, nhất là mặt hàng bánh kẹo bao gói sẵn phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết.

Lực lượng chức năng ra quân chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Ảnh DMS

Trong thời gian từ ngày 01/12/2025 đến 25/01/2026, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phát hiện và xử phạt 3 cơ sở kinh doanh thực phẩm bánh kẹo bao gói sẵn không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tang vật vi phạm gồm 1.318 đơn vị sản phẩm bánh kẹo với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 40,9 triệu đồng, chủ yếu là các loại bánh, kẹo có bao bì in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật. Đội đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh với số tiền 29 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Cơ sở kinh doanh bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ giấu kín trong ngõ nhỏ. Ảnh DMS

Đáng chú ý, một số cơ sở vi phạm được phát hiện hoạt động lén lút trong các ngõ nhỏ, khu dân cư, không biển hiệu, giao dịch nhỏ lẻ, sử dụng nhà ở làm nơi cất giấu, tập kết hàng hóa nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và kiểm tra đột xuất, Đội Quản lý thị trường số 5 đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm. Hoạt động này góp phần ngăn chặn tình trạng kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết.

Trong thời gian tới, Đội Quản lý thị trường số 5 tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trên địa bàn tăng cường kiểm tra, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.