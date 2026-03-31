iPhone bị vô hiệu hóa chấm xanh cảnh báo

Mã độc Predator có thể che giấu chấm xanh và cam trên iPhone, khiến hàng triệu người đối mặt nguy cơ bị quay lén mà không hề hay biết.

Từ iOS 14, người dùng iPhone đã quen với chấm xanh và cam cảnh báo camera hoặc micro đang hoạt động.
Tuy nhiên, phần mềm gián điệp Predator vừa được nâng cấp để vô hiệu hóa hoàn toàn tính năng này.
Predator do Intellexa phát triển, có thể che giấu tín hiệu cảnh báo và kích hoạt camera, micro âm thầm.
Các chuyên gia Jamf phát hiện mã độc can thiệp trực tiếp vào SpringBoard, khiến giao diện iPhone “mù” trước hoạt động quay lén.
Dù kỹ thuật này thường nhắm vào chính trị gia hoặc doanh nhân, nó vẫn là lời cảnh tỉnh cho người dùng phổ thông.
Predator chứng minh ngay cả hệ sinh thái iOS nổi tiếng an toàn cũng không bất khả xâm phạm.
Người dùng được khuyến cáo luôn cập nhật iOS, khởi động lại máy hàng tuần và dùng ứng dụng bảo mật chuyên sâu.
Việc cảnh giác và chủ động bảo vệ thiết bị là cách duy nhất để giảm nguy cơ bị theo dõi trong kỷ nguyên số.
