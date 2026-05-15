Trung Quốc ra mắt robot “Gundam” giá 16 tỷ đồng

Số hóa - Xe

Robot GD01 cao 2,7 mét của Trung Quốc gây sốt toàn cầu với khả năng biến hình, phá tường và cho người lái điều khiển từ bên trong.

Thiên Trang (TH)
Unitree Robotics vừa khiến giới công nghệ toàn cầu chấn động khi trình làng GD01, mẫu robot mecha có người lái cao khoảng 2,7 mét với mức giá lên tới 3,9 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 16 tỷ đồng.
Khác với các robot hình người thông thường, GD01 được thiết kế như một “Gundam ngoài đời thật” khi cho phép phi công điều khiển trực tiếp từ khoang lái đặt trong phần thân bụng, đồng thời có thể sử dụng đôi tay cơ khí khổng lồ để phá dỡ vật cản hoặc thao tác trong môi trường nguy hiểm.
Điểm gây kinh ngạc nhất nằm ở khả năng biến hình khi robot có thể chuyển từ trạng thái đứng bằng hai chân sang di chuyển bằng bốn chi theo kiểu “crab-walk”, giúp tăng độ ổn định và dễ dàng vượt qua những địa hình hẹp hoặc phức tạp.
Trong video trình diễn, ông Vương Tinh Tinh đã trực tiếp bước vào khoang lái và điều khiển GD01 đập vỡ các bức tường gạch bằng cánh tay cơ khí hạng nặng, tạo nên màn phô diễn khiến cộng đồng yêu robot liên tưởng ngay tới các bộ phim như Pacific Rim hay Transformers.
Ngoài khả năng điều khiển trực tiếp, GD01 còn có thể hoạt động từ xa hoặc tự động thực hiện một số thao tác cơ bản mà không cần người ngồi trong khoang lái, cho thấy tham vọng phát triển robot ứng dụng trong cứu hộ, công nghiệp và môi trường độc hại của Trung Quốc.
Sự xuất hiện của GD01 cũng phản ánh sức mạnh ngày càng lớn của ngành robot Trung Quốc khi các công ty nội địa đang chiếm gần 90% doanh số robot hình người toàn cầu, nhờ lợi thế chuỗi cung ứng khổng lồ từ pin, động cơ cho tới vật liệu sợi carbon.
Theo các chuyên gia, GD01 hiện vẫn mang tính biểu tượng công nghệ nhiều hơn là sản phẩm đại trà do còn tồn tại nhiều rào cản như thời lượng pin, độ an toàn, khả năng bảo trì và mức giá quá cao với người dùng phổ thông.
Dù vậy, việc một công ty Trung Quốc có thể thương mại hóa robot mecha có người lái đã cho thấy ranh giới giữa khoa học viễn tưởng và thực tế đang bị xóa nhòa nhanh chóng, mở ra cuộc đua mới trong lĩnh vực robot trí tuệ nhân tạo hiện hữu trên toàn cầu.
