3 con giáp mở vận 11 ngày liên tiếp, tiền tài kéo đến ồ ạt

Từ 4/11–12/11 đánh dấu chu kỳ chuyển mình mạnh mẽ của vũ trụ. Ba con giáp được quý tinh chiếu mệnh, tài lộc hanh thông, cơ hội phát tài xuất hiện dồn dập.
Huấn "Hoa Hồng" từng gây sốt mạng khi khoe chiếc VinFast VF3 biển 51D-999.99 - trị giá hơn 4 tỷ. Tuy nhiên, mới đây, biển số này được gắn trên xe điện BYD Han.
Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng đã gây ra trận lũ quét kinh hoàng, khiến 1 người chết, hơn 100 hộ dân thiệt hại nặng nề về tài sản và hoa màu.
Giữa sa mạc Syria, Palmyra từng được mệnh danh là “hòn ngọc của sa mạc”, nơi kết nối văn hóa La Mã, Hy Lạp và Ba Tư, biểu tượng cho sự thịnh vượng cổ đại.
Kiev phủ nhận quân đội Ukraine bị bao vây ở Pokrovsk; tướng Budanov, Giám đốc cơ quan tình báo quân đội, đích thân chỉ huy lực lượng đặc nhiệm ở mặt trận.
Tựa game “Tiệm Phở của Anh Hai” do sinh viên Việt phát triển bất ngờ gây bão mạng, khiến cụm từ “Phở anh Hai” và “10 Đan Phượng” lọt top tìm kiếm Google.
Các nhà khảo cổ khai quật một nghĩa trang thời Trung cổ ở Đan Mạch và tìm thấy hài cốt của 77 người. Phát hiện này hé lộ bí mật về đời sống tôn giáo thời xưa.
Chim mào quạt Peru (Rupicola peruvianus) hút ánh nhìn với vẻ đẹp rực rỡ và màn trình diễn giao phối ấn tượng bậc nhất thế giới chim.
Huấn "Hoa Hồng" từng gây sốt mạng khi khoe chiếc VinFast VF3 biển 51D-999.99 - trị giá hơn 4 tỷ. Tuy nhiên, mới đây, biển số này được gắn trên xe điện BYD Han.
Giữa âm thanh máy thở và màn hình theo dõi nhịp tim, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) vẫn miệt mài giành giật sự sống cho bệnh nhân đột quỵ.
Hương Giang liên tục sử dụng một phụ kiện để phù hợp với không khí quốc tang ở Thái Lan khi tham gia Miss Universe 2025.
Jeep đã tiết lộ phiên bản của mẫu SUV Grand Cherokee 2026 được nâng cấp, xe vẫn được bán với cả 2 chiều dài trục cơ sở nhưng với kiểu dáng mới.
Một vòng tròn đá đồ sộ vừa được phát hiện tại Đức khiến giới khảo cổ chấn động. Công trình này hé lộ dấu ấn kiểm soát và sinh hoạt quân sự của đế chế La Mã.
Mới đây, VĐV pickleball Quang Dương chia sẻ loạt ảnh check-in tại cửa hàng của "vua kim hoàn" Johnny Đặng với vòng cổ lấp lánh kim cương cực sang.
Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GRU), cố gắng giải nguy cho quân Ukraine ở Pokrovsk, bằng cách sử dụng bằng trực thăng đổ bộ mạo hiểm vào phía sau quân Nga.
Là loại gia vị phổ biến, chỉ vài chục nghìn đồng/kg ở Việt Nam nhưng khi xuất sang các thị trường lớn giá lên tới gần 1 triệu đồng/kg.
Hot girl Xoài Non mới đây đã 'đốn tim' người hâm mộ với bộ ảnh mới giữa khung cảnh tuyết trắng lãng mạn, khoe trọn nhan sắc được ví như 'búp bê sống' của mình.
Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Thảo Nhi Lê có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Mới đây, cô công khai hẹn hò Romain Leclef.
Tháng 11, khi miền Bắc chớm lạnh, khắp Việt Nam bước vào mùa đẹp nhất năm với cỏ lau Bình Liêu, dã quỳ Ba Vì, biển mây Ky Quan San và biển êm Phú Quốc.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 4/11, Ma Kết mọi việc không suôn sẻ, nên thẳng thắn trong chuyện tình duyên, Sư Tử chớ cãi nhau vô cớ với người khác.
Ngoại thất chiếc siêu xe mui trần Ferrari 488 Spider của đại gia Hà Nội hiện mang màu vàng với nhiều điểm nhấn tương phản màu đen. Xe nguyên bản có màu xanh.
Bộ ảnh bikini giữa không gian núi rừng Sapa của một cô gái đang viral mạng xã hội, nhưng kèm với đó là các ý kiến trái chiều, thậm chí là bình luận khiếm nhã.