26 bộ hài cốt kinh dị tại nghĩa trang Anh, lộ nghi lễ hiến tế rùng rợn

Kho tri thức

Một nghĩa trang chứa nhiều ngôi mộ kỳ lạ đã được phát hiện ở Anh gây ngạc nhiên lớn bởi cách chôn cất khá bất thường.

Thiên Đăng - (Theo arkeolojikhaber)
Khi tiến hành khai quật tại vùng suối Letcombe của quần đảo nước Anh, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Quốc gia Anh bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Đó là một nghĩa trang quy mô nhỏ thời cổ, ước tính có niên đại khoảng 3.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Điều đáng nói là trong nghĩa trang này, các chuyên gia tìm thấy có 26 bộ hài cốt được chôn cất vô cùng kỳ lạ, kinh dị. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Một bộ hài cốt bị cắt rời chân và đặt ở hai bên thân. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Bộ hài cốt trong tư thế hai tay giơ lên ​​hai bên đầu. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Thậm chí, có một bộ xương khác bị cắt rời hộp sọ và chôn ngay cạnh chân. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Các chuyên gia khai quật cũng đã tìm thấy bằng chứng về hài cốt động vật, đồ gốm, dụng cụ cắt được chôn theo trong nghĩa trang này. Ảnh: @Bảo tàng Quốc gia Anh.
Theo chuyên gia khảo cổ Paolo Guarino, những hình thức chôn cất như vậy khác biệt đáng kể so với các nghi lễ chôn cất thông thường, được gọi là chôn cất bất thường và thường được cho là kết quả của một nghi lễ hiến tế rùng rợn nào đó.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng - (Theo arkeolojikhaber)
#Nghĩa trang #ngôi mộ #hài cốt #bộ xương #chôn cất

